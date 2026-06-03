Flamengo lança curso sobre a base no CT do Ninho do Urubu - Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo lança curso sobre a base no CT do Ninho do UrubuGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/06/2026 13:01

plataforma 'Flamengo Academy' reunirá cursos, programas de capacitação e iniciativas inspiradas nos métodos desenvolvidos pelo clube ao longo dos últimos anos.

Flamengo anunciou a criação de sua academia educacional. Areunirá cursos, programas de capacitação e iniciativas inspiradas nos métodos desenvolvidos pelo clube ao longo dos últimos anos.

A primeira atividade da nova estrutura será o workshop "DNA Rubro-Negro – Uma Imersão na Metodologia do Flamengo". O curso permitirá que os participantes fiquem no CT do Ninho do Urubu por cinco dias e conheçam os processos das categorias de base do clube.



O workshop acontecerá entre os dias 15 e 19 de junho, durante o período de férias do elenco profissional. Segundo o Flamengo, será destinado a treinadores, integrantes de comissões técnicas, professores e estudantes de educação física, assim como gestores esportivos, preparadores físicos, psicólogos do esporte e profissionais ligados à formação de atletas.



"A proposta é aproximar profissionais, estudantes e apaixonados pelo futebol da vivência real do ambiente de formação rubro-negro, promovendo uma experiência prática e imersiva ao lado de profissionais que atuam diretamente no dia a dia da base do Flamengo", afirmou o diretor das categorias de base do clube, Alfredo Almeida.



Como participar do cusro do Flamengo



As inscrições acontecem pelo site oficial de ingressos do clube e começam às 13h desta quarta-feira (3), até o dia 11 ou até o limite de vagas ser preenchido. O clube ainda não divulgou os valores, mas confirmou que há duas categorias: Premium (inclui hospedagem, quatro refeições diárias, camisa oficial do Flamengo e kit do evento) e VIP (oferece coffee break diário e kit oficial).





