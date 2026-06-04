José Boto aposta em jogadores mais experientes para suportar pressão no FlamengoCarlos Elias Junior/Arquivo O Dia
Boto explica poucas chances a jovens da base e cita torcida do Flamengo
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Atacante, de 30 anos, tem contrato até o fim do ano
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