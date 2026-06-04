José Boto aposta em jogadores mais experientes para suportar pressão no Flamengo - Carlos Elias Junior/Arquivo O Dia

José Boto aposta em jogadores mais experientes para suportar pressão no FlamengoCarlos Elias Junior/Arquivo O Dia

Publicado 04/06/2026 09:10

O lema 'Craque o Flamengo faz em casa' não se aplica nas últimas temporadas, com o aumento dos investimentos em contratações de nomes de peso. Ao longo dos anos, poucos jogadores da base rubro-negra realmente se firmaram, como Evertton Araújo, que mesmo assim não é titular absoluto. E o diretor de futebol, José Boto, tem uma explicação para o pouco aproveitamento dos jovens.

Para o profissional português, o nível elevado de exigência por vitórias da torcida do Flamengo inviabiliza uma maior utilização de Garotos do Ninho. Um dos exemplos dados por ele é do zagueiro João Victor, que falhou em gols nas poucas chances que teve em 2025, com Filipe Luís, e sofreu forte pressão da arquibancada.



“Não é fácil. Em Portugal somos especialistas nisso. O lançar jovens jogadores tem uma série de premissas que tens de ter e não é fácil tê-las aqui no Flamengo. É paciência. São os momentos certos para lançar os jogadores e saber que o rendimento desses jovens vai oscilar muito e temos de ter paciência com eles", explicou Boto em entrevista ao jornal português 'A Bola'.



“Essa paciência que os torcedores tinham de ter para lançarmos alguns dos jovens, muitos com valor, mas que acabam por ter um espaço mais limitado num contexto que é este de exigência máxima”.



Boto ainda explica que precisou adaptar o próprio trabalho a essa exigência alta no Flamengo. Contratato pela experiência em scout para encontrar jovens promissores ou pouco conhecidos mas com bons números, o dirigente passou a investir em nomes de peso e mais conhecidos do torcedor.



“Aqui o foco está completamente em vencer. E é a isso que tens de te adaptar. E é isso que que tentei fazer, trazendo jogadores prontos, com experiência, porque não é fácil jogar no Flamengo. A pressão de jogar no Maracanã é muito grande e, por isso, os jogadores têm de ter algumas características psicológicas, de experiência e maturidade”, explicou.



