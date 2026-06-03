Leonardo Jardim em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo / Jogada10

Leonardo Jardim em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo / Jogada10

Publicado 03/06/2026 11:52

Rio - O Flamengo já tem o planejamento base definido para a próxima janela de transferências. Além de buscar reforços no mercado, o Rubro-Negro se preocupa em manter os jogadores considerados fundamentais por Leonardo Jardim. As informações são do site 'ge'.

A intenção é que, mesmo valorizados, permaneçam para o segundo semestre. No entanto, para que cheguem novos atletas, a diretoria pensa em vender alguns nomes do elenco.

Everton Cebolinha, que tem contrato até dezembro, deve ir embora caso receba uma boa proposta. Luiz Araújo e Wallace Yan, com menos espaço, também têm chance de serem negociados. Carrascal é outro que pode ter a saída avaliada pelo clube, mas é um caso mais complicado, uma vez que foi comprado por 12 milhões de euros (R$ 77 milhões), no ano passado.



Em relação a reforços, o Flamengo priorizará a chegada de um centroavante e um meia-atacante. Um lateral-esquerdo e um volante também estão entre os procurados. A janela de transferências ficará aberta entre os dias 20 de julho e 11 de setembro.