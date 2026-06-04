Everton Cebolinha em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Everton Cebolinha em treino do Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 04/06/2026 22:20

Rio - O atacante Everton Cebolinha, de 30 anos, continua despertando o interesse de clubes brasileiros. De acordo com informações do jornalista Leonardo Moll, da Band, o Palmeiras e o Cruzeiro estão monitorando a situação do atleta.

Outro clube que também deseja a contratação do jogador é o Corinthians. O Internacional teria buscado negociar com o Flamengo, mas a identificação com o Grêmio atrapalhou a evolução nas conversas.

Cebolinha tem contrato com o Rubro-Negro até o final da temporada e não irá seguir no clube. Porém, o Flamengo não tem pressa por negociá-lo e não irá facilitar um acordo com qualquer equipe do Brasil.

Everton Cebolinha chegou ao Flamengo em 2022 e desde a sua contratação sempre viveu altos e baixos no clube carioca. No total, ele conquistou duas Libertadores, um Brasileiro, duas Copas do Brasil, uma Supercopa Rei e três Campeonatos Cariocas.