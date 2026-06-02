Leila Pereira em entrevista nesta segunda-feira (1º) - Reprodução / GloboNews

Leila Pereira em entrevista nesta segunda-feira (1º)Reprodução / GloboNews

Publicado 02/06/2026 09:26





"As pessoas falam do Flamengo porque ele sempre está disputando [títulos] com a gente. É por causa disso. É um grande clube e está sempre disputando com a gente, seja o Brasileiro, seja a Libertadores. Por isso que o Flamengo hoje é tão falado como rival do Palmeiras. Eu nunca começo [embates com a diretoria do Flamengo]. Mas se as pessoas me provocam, eu falo. Não dá para ficar quieta. Às vezes falam umas coisas que eu não concordo e eu tenho que rebater", afirmou.



LEIA MAIS: Leila Pereira alfineta Bap sobre shows no Maracanã: 'Quer largar o futebol?' Rio — A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmou que não vê o Flamengo como o "grande rival" do clube paulista, apesar dos atritos recentes entre dirigentes e as disputas de títulos dos dois times nos últimos anos. Em entrevista desta segunda-feira (1º) ao programa 'POD_i', da GloboNews, a mandatária também ressaltou o respeito que sente pela instituição rubro-negra."As pessoas falam do Flamengo porque ele sempre está disputando [títulos] com a gente. É por causa disso. É um grande clube e está sempre disputando com a gente, seja o Brasileiro, seja a Libertadores. Por isso que o Flamengo hoje é tão falado como rival do Palmeiras. Eu nunca começo [embates com a diretoria do Flamengo]. Mas se as pessoas me provocam, eu falo. Não dá para ficar quieta. Às vezes falam umas coisas que eu não concordo e eu tenho que rebater", afirmou.

Flamengo e Palmeiras disputaram a final da Libertadores em 2021, com vitória dos paulistas, e 2025, quando o Rubro-Negro conquistou a taça. Além disso, os times têm ocupado o topo da tabela do Brasileirão nos últimos anos. Já fora das quatro linhas, Leila e o presidente do Rubro-Negro, Luiz Eduardo Baptista, possuem um histórico de alfinetadas e trocas de provocações.



"A questão não é contra a instituição, isso que eu quero deixar muito claro. Eu reconheço que o Flamengo é um grande clube, uma torcida enorme, tanto que eu vou para o Rio de Janeiro e sou extremamente bem tratada por todos os clubes, porque eu respeito muito as instituições. Mas às vezes, determinados dirigentes falam coisas que eu não concordo, então eu sou obrigada a rebater."