Leila Pereira em entrevista nesta segunda-feira (1º)Reprodução / GloboNews
"As pessoas falam do Flamengo porque ele sempre está disputando [títulos] com a gente. É por causa disso. É um grande clube e está sempre disputando com a gente, seja o Brasileiro, seja a Libertadores. Por isso que o Flamengo hoje é tão falado como rival do Palmeiras. Eu nunca começo [embates com a diretoria do Flamengo]. Mas se as pessoas me provocam, eu falo. Não dá para ficar quieta. Às vezes falam umas coisas que eu não concordo e eu tenho que rebater", afirmou.
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"A questão não é contra a instituição, isso que eu quero deixar muito claro. Eu reconheço que o Flamengo é um grande clube, uma torcida enorme, tanto que eu vou para o Rio de Janeiro e sou extremamente bem tratada por todos os clubes, porque eu respeito muito as instituições. Mas às vezes, determinados dirigentes falam coisas que eu não concordo, então eu sou obrigada a rebater."
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