Arrascaeta com o boneco Arrasquinha, sua versão para público infantil Fagner Soares / Divulgação
Arrascaeta vira personagem infantil, com boneco 'Arrasquinha' e animação
Projeto prevê itens para os pequenos torcedores do Flamengo
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