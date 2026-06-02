Arrascaeta com o boneco Arrasquinha, sua versão para público infantil - Fagner Soares / Divulgação

Arrascaeta com o boneco Arrasquinha, sua versão para público infantil Fagner Soares / Divulgação

Publicado 02/06/2026 12:16

Grande ídolo da torcida do Flamengo, Arrascaeta agora tem uma versão para o público infantil. O camisa 10, em parceria com a agência AG2A, lançou o Arrasquinha, um personagem que ganhará vários produtos.



primeiro lançado é um boneco, que já está em pré-venda através de um valor é de R$ 249,90. Haverá ainda uma linha de artigos como mini-players colecionáveis de vinil, material escolar, vestuário e itens de festa infantil.

, que já está em pré-venda através de um site próprio . O. Haverá ainda uma linha de artigos como mini-players colecionáveis de vinil, material escolar, vestuário e itens de festa infantil.

Além disso, há o projeto de lançamento em outubro de uma série de animações educativas. “As Aventuras do Arrasquinha”, produzida por uma grande produtora com expertise em animação, terá episódios semanais, de 1 a 2 minutos de duração e distribuídos em Instagram, TikTok, YouTube Shorts e Kwai.

O público-alvo são crianças de 4 a 12 anos, abordando temas como diversidade, inclusão, dedicação e trabalho.



“O amor que sinto pelo Flamengo é um sentimento que mudou minha vida. Os títulos que conquistamos e as marcas que alcancei com o manto me orgulham muito. Por isso, estou muito honrado com o lançamento do Arrasquinha, um personagem que vai reforçar nossos laços, aproximar ainda mais a gente e que espero que sirva de inspiração na formação de novos rubro-negros. Seguiremos ainda mais juntos para um Flamengo cada vez mais forte”, disse Arrascaeta.



Do valor total arrecadado com as vendes, 1% de todo faturamento bruto será destinado ao “Craque na Vida”, fundo de impacto social da marca. O objetivo é ajudar escolinhas de futebol, bem como projetos culturais que levam teatro e animação a quem não tem acesso, e parcerias com instituições de referência no apoio a crianças em tratamento de doenças graves e oncológicas, além de outros projetos.