Fisioterapeuta será responsável por acompanhar Arrascaeta no Mundial - Marco Bertorello / AFP

Fisioterapeuta será responsável por acompanhar Arrascaeta no MundialMarco Bertorello / AFP

Publicado 06/06/2026 14:39

Uruguai - Nas últimas semanas, o Flamengo já havia confirmado a convocação de 10 jogadores, por suas respectivas seleções, para a Copa do Mundo deste ano. Porém, neste sábado (6), o clube surpreendeu ao anunciar a participação de um 11º rubro-negro no torneio: o fisioterapeuta Laniyan Neves.

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O profissional foi convidado pelo Uruguai, e autorizado pelo Mais Querido, a se juntar à delegação durante a Copa. Com isso, Laniyan poderá monitorar de perto a situação do meia Giorgian de Arrascaeta, que teve lesão na panturrilha em treinamento com a seleção, e esteve a ponto de ser cortado do Mundial.

do camisa 10 rubro-negro, mas confirmou que o jogador ficaria outras três semanas sem entrar em campo. Sendo assim, o alerta segue ligado e a presença do fisioterapeuta na delegação pode ser um alívio para o Flamengo, que terá mais informações sobre a recuperação do atleta. Na última semana, a Associação Uruguaia de Futebol descartou o corte do camisa 10 rubro-negro, mas confirmou que o jogador ficaria outras três semanas sem entrar em campo. Sendo assim, o alerta segue ligado e a presença do fisioterapeuta na delegação pode ser um alívio para o Flamengo, que terá mais informações sobre a recuperação do atleta.

Além disso, a ideia é que Laniyan Neves possa alinhar os processos de reabilitação de Arrascaeta durante a Copa do Mundo, levando em conta a preparação do meia para os compromissos pelo Rubro-Negro no segundo semestre.

Assim, com a ida do fisioterapeuta à Copa, o Flamengo, que já era o clube brasileiro com mais convocados, terá 11 representantes na competição. O profissional se junta a uma lista extensa, com: Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro, Paquetá, Plata, Carrascal, Arrascaeta, Varela, De la Cruz e o jovem goleiro Léo Nanetti (convocado por Ancelotti para acompanhar a delegação do Brasil).