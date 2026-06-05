Natan em campo pelo Betis - Divulgação / Betis

Natan em campo pelo BetisDivulgação / Betis

Publicado 05/06/2026 12:49

Rio - Em boa fase pelo Real Betis, o zagueiro Natan, de 25 anos, entrou na mira do Barcelona. De acordo com informações do jornal espanhol "Mundo Deportivo", o brasileiro é um dos nomes avaliados pelo clube espanhol para reforçar o sistema defensivo na próxima temporada.

O valor que o atual campeão da La Liga poderá desembolsar pelo defensor é de 30 milhões de euros (R$ 177 milhões). A situação é acompanhada pelo Flamengo, que tem direito a receber 3,5% da transferência por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa.

Natan foi um dos destaques do Betis na atual temporada. O clube de Sevilha conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões depois de 20 anos de ausência.

Revelado pelo Flamengo, Natan foi vendido para o Bragantino em 2021. Dois anos depois, o clube paulista o negociou com o Napoli. No ano passado, o Betis desembolsou algo em torno de 9 milhões de euros (R$ 57 milhões na cotação da época) para tirá-lo do futebol italiano.