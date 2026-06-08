Em 2026, Kaiki Bruno soma quatro assistências em 32 jogos pelo Cruzeiro, todos como titular - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Em 2026, Kaiki Bruno soma quatro assistências em 32 jogos pelo Cruzeiro, todos como titularGustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 08/06/2026 14:31

Rio - O Flamengo acompanha de perto a negociação do Cruzeiro com Gabriel Rojas, do Racing (ARG). O clube mineiro está próximo de selar a contratação do lateral-esquerdo e, assim, pode vir a facilitar a vida do Rubro-Negro, que tem interesse em Kaiki Bruno.

Mesmo com a possível chegada de Gabriel Rojas, a Raposa deve fazer jogo duro para liberar o atleta para o Flamengo. Isso porque Kaiki Bruno é peça importante no elenco comandado por Artur Jorge.

Em 2026, o lateral-esquerdo soma quatro assistências em 32 jogos pelo Cruzeiro, todos como titular. Ele chegou a ser incluído na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, mas ficou de fora da relação final.