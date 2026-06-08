Em 2026, Kaiki Bruno soma quatro assistências em 32 jogos pelo Cruzeiro, todos como titularGustavo Aleixo / Cruzeiro

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Flamengo acompanha de perto a negociação do Cruzeiro com Gabriel Rojas, do Racing (ARG). O clube mineiro está próximo de selar a contratação do lateral-esquerdo e, assim, pode vir a facilitar a vida do Rubro-Negro, que tem interesse em Kaiki Bruno.
Os cariocas já manifestaram o desejo de contar com o defensor para a próxima temporada, a pedido de Leonardo Jardim. Ele tem contrato com o Cabuloso até dezembro de 2027.
Mesmo com a possível chegada de Gabriel Rojas, a Raposa deve fazer jogo duro para liberar o atleta para o Flamengo. Isso porque Kaiki Bruno é peça importante no elenco comandado por Artur Jorge.
Em 2026, o lateral-esquerdo soma quatro assistências em 32 jogos pelo Cruzeiro, todos como titular. Ele chegou a ser incluído na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, mas ficou de fora da relação final.
fotogaleria
Em 2026, Kaiki Bruno soma quatro assistências em 32 jogos pelo Cruzeiro, todos como titular
Vitinho em treino da seleção brasileira na Granja Comary