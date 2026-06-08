Em final de contrato, Dybala vai ter o futuro definido após a Copa - Divulgação / AS Roma

Em final de contrato, Dybala vai ter o futuro definido após a CopaDivulgação / AS Roma

Publicado 08/06/2026 18:50

Rio - Em busca de reforços para o ataque, o Flamengo estaria monitorando a situação do atacante Pablo Dybala, de 32 anos. O atacante, que ficou de fora da lista da seleção argentina na Copa do Mundo, tem contrato com a Roma até o fim do mês.

De acordo com informações do "Paparazzo Rubro-Negro", a consulta foi embrionária. Dybala e a Roma não acertaram uma renovação salarial, e o clube italiano sinalizou com uma proposta de redução dos vencimentos do argentino.

Dybala teve seu nome vinculado ao Boca Juniors há alguns meses, porém, as conversas acabaram esfriando. A eliminação do clube argentino na fase de grupos da Libertadores pode pesar negativamente contra a a equipe de Buenos Aires.

Revelado pelo Instituto, onde despontou para o cenário nacional em 2007, o jogador se transferiu para a Itália em 2012. No país europeu, defendeu o Palermo e a Juventus, antes de migrar para o seu atual clube, a Roma.

A contratação de um atacante é uma das prioridades para o Flamengo na temporada. O clube carioca deseja um jogador para revezar com Pedro no comando do ataque do clube carioca.