Wesley está fora da Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
"Essa lesão é um capítulo triste, mas não define a sua história. O Flamengo e a Nação abraçam você neste momento. Cabeça erguida!", escreveu o clube nas redes sociais.
O lateral foi cortado da seleção brasileira após ser diagnosticado com uma lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda. A lesão ocorreu na vitória do Brasil sobre o Egito por 2 a 1, no último sábado (6), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Wesley foi substituído aos 16 minutos da primeira etapa após sentir dores na perna esquerda.
O atleta foi reavaliado neste domingo (7) e submetido a exames de imagem. Após a ressonância magnética, a lesão foi constatada. Para o seu lugar, o volante Éderson, da Atalanta, foi convocado e se integrará à delegação já nesta segunda-feira (8).
Com Ancelotti, Wesley esteve presente em todas as convocações do treinador italiano. Em 2026, foi um dos destaques da Roma na temporada 2025/26. O lateral atuou em 39 jogos, sendo 34 como titular, e anotou cinco gols e uma assistência.
Wesley atuou no Flamengo de 2021 até 2025 antes de se transferir para o clube italiano. Durante sua passagem pelo Rubro-Negro, disputou 136 jogos e anotou quatro gols e seis assistências. O lateral conquistou uma Libertadores, duas Copas do Brasil, dois Campeonatos Cariocas e uma Supercopa Rei.
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