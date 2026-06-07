Wesley está fora da Copa do Mundo - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Wesley está fora da Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 07/06/2026 16:00

Rio - Por meio das redes sociais, o Flamengo se manifestou após Wesley ser cortado da seleção brasileira neste domingo (7). O Rubro-Negro publicou uma mensagem de incentivo ao jogador que sofreu uma lesão muscular.



"Essa lesão é um capítulo triste, mas não define a sua história. O Flamengo e a Nação abraçam você neste momento. Cabeça erguida!", escreveu o clube nas redes sociais.





O lateral foi cortado da seleção brasileira após ser diagnosticado com uma lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda. A lesão ocorreu na vitória do Brasil sobre o Egito por 2 a 1, no último sábado (6), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Wesley foi substituído aos 16 minutos da primeira etapa após sentir dores na perna esquerda.



O atleta foi reavaliado neste domingo (7) e submetido a exames de imagem. Após a ressonância magnética, a lesão foi constatada. Para o seu lugar, o volante Éderson, da Atalanta, foi convocado e se integrará à delegação já nesta segunda-feira (8).



Com Ancelotti, Wesley esteve presente em todas as convocações do treinador italiano. Em 2026, foi um dos destaques da Roma na temporada 2025/26. O lateral atuou em 39 jogos, sendo 34 como titular, e anotou cinco gols e uma assistência. Leia mais: Flamengo indica atitude 'irresponsável' do Uruguai com lesão de Arrascaeta O lateral foi cortado da seleção brasileira após ser diagnosticado com uma lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda. A lesão ocorreu na vitória do Brasil sobre o Egito por 2 a 1, no último sábado (6), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Wesley foi substituído aos 16 minutos da primeira etapa após sentir dores na perna esquerda.O atleta foi reavaliado neste domingo (7) e submetido a exames de imagem. Após a ressonância magnética, a lesão foi constatada. Para o seu lugar, o volante Éderson, da Atalanta, foi convocado e se integrará à delegação já nesta segunda-feira (8).Com Ancelotti, Wesley esteve presente em todas as convocações do treinador italiano. Em 2026, foi um dos destaques da Roma na temporada 2025/26. O lateral atuou em 39 jogos, sendo 34 como titular, e anotou cinco gols e uma assistência.





Wesley atuou no Flamengo de 2021 até 2025 antes de se transferir para o clube italiano. Durante sua passagem pelo Rubro-Negro, disputou 136 jogos e anotou quatro gols e seis assistências. O lateral conquistou uma Libertadores, duas Copas do Brasil, dois Campeonatos Cariocas e uma Supercopa Rei. Confira também: Em busca de reforços, Flamengo poderia gastar no máximo R$ 89,13 milhões no segundo semestre Wesley atuou no Flamengo de 2021 até 2025 antes de se transferir para o clube italiano. Durante sua passagem pelo Rubro-Negro, disputou 136 jogos e anotou quatro gols e seis assistências. O lateral conquistou uma Libertadores, duas Copas do Brasil, dois Campeonatos Cariocas e uma Supercopa Rei.

Confira publicação do Flamengo: