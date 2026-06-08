Dibu Martínez está na mira da Juventus - Yasin Akgul / AFP

Dibu Martínez está na mira da JuventusYasin Akgul / AFP

Publicado 08/06/2026 18:20

Rio - Em busca de um goleiro para a próxima temporada, a Juventus deseja a contratação do goleiro Dibu Martínez, de 33 anos, do Aston Villa. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o argentino é o "Plano B" após o "não" do Liverpool em relação a liberação de Alisson.

A Velha Senhora procurou o brasileiro e acabou tendo seu desejo frustrado pelo Liverpool. Os Reds negaram qualquer possibilidade de negociar o goleiro, que tem contrato até junho de 2027.

O contrato de Dibu Martínez com o Aston Villa é até junho de 2029, porém, a Juventus fará esforço pela operação. O salário elevado do argentino não deverá ser um problema para os italianos.

Com passagens pela base do Independiente, de Avellaneda, Dibu se profissionalizou no Arsenal e pertenceu ao clube inglês até 2020, sendo emprestado para outros clubes ingleses como Wolverhampton e Reading. Desde 2020, o goleiro atua pelo Aston Villa. O seu auge foi na Copa de 2022, quando foi peça fundamental no título da Argentina.