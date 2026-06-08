Dibu Martínez está na mira da JuventusYasin Akgul / AFP
Depois de 'não' de Alisson, Juventus tenta a contratação de Dibu Martínez
Goleiro, de 33 anos, defende o Aston Villa
Depois de 'não' de Alisson, Juventus tenta a contratação de Dibu Martínez
Goleiro, de 33 anos, defende o Aston Villa
Alvo do Flamengo, volante se aproxima de acerto com o River Plate
Jogador, de 26 anos, também estava na mira do Palmeiras
Vasco e Botafogo podem ter compromissos pelo Brasileirão antes do fim da Copa
CBF avalia mudanças na tabela para acomodar os playoffs da Sul-Americana
Matemático prevê Brasil com problemas e campeão inédito na Copa do Mundo de 2026
Alemão cravou os últimos três campeões mundiais
Ex-affair de CR7 diz ter sido convidada para festa vip de jogador da seleção espanhola
Daniella Chavez tem mais de 18 milhões de seguidores no Instagram
Jogador da seleção holandesa é cortado e está fora da Copa do Mundo
O técnico Ronald Koeman já convocou o substituto
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.