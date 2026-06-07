Florentino Pérez foi reeleito presidente do Real Madrid nas eleições deste domingo (7) com cerca de 67% dos votos, desbancando o adversário da oposição, o empresário Enrico Riquelme. O mandatário, que comanda o clube de forma ininterrupta desde 2009, seguirá no cargo até 2030.
"É um resultado extraordinário. Poderia ter sido ainda melhor, pois quase mil votos foram invalidados, e vamos recorrer porque acreditamos que fizemos o correto. Demos um exemplo para o mundo de transparência e convivência", afirmou, após o pleito que reuniu mais de 30 mil sócios merengues.
Florentino tem 79 anos. Ele foi eleito presidente em 2000 e permaneceu na função até 2006, quando se ausentou do cargo em meio a uma crise financeira, até retornar em 2009. Sob o seu comando, a equipe conquistou sete Liga dos Campeões.
Após uma temporada sem títulos e marcada por crises no elenco, o Real Madrid busca retomar o caminho das conquistas, e para isso, terá como técnico o português José Mourinho. A ida do treinador ao clube espanhol foi confirmada pelo Benfica, caso Florentino ganhasse o pleito.
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