Simone Biles tem 29 anosReprodução / Instagram
Simone Biles revela problema de saúde: 'Quase morrer não estava nos meus planos'
Ginasta, no entanto, não detalhou o ocorrido
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Seleção feminina de vôlei vence jogaço de cinco sets contra a Itália
Duelo foi válido pela Liga das Nações
Yamal fala sobre derrota para Dembélé na Bola de Ouro: 'Me ajudou a crescer'
Atacante do Barcelona afirmou que acreditava na conquista do prêmio em 2025, mas disse que o resultado contribuiu para seu amadurecimento
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Patrice Evra exaltou o talento da joia espanhola, mas garantiu que levaria vantagem em um confronto durante o auge da carreira.
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Rubro-Negro publicou mensagem de apoio ao lateral, que sofreu lesão muscular e foi substituído por Éderson na lista de Carlo Ancelotti
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