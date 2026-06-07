Imagem aérea do momento que Eriksen recebe atendimento - Reprodução / SporTV

Imagem aérea do momento que Eriksen recebe atendimentoReprodução / SporTV

Publicado 07/06/2026 15:36

O meia Christian Eriksen, da Dinamarca, teve um novo mal súbito durante amistoso contra a Ucrânia neste domingo (7). Em comunicado, a seleção dinamarquesa informou que o jogador está bem e a partida foi suspensa.

O susto aconteceu aos 20 minutos do segundo tempo, quando o atleta colocou a mão na região do peito e caiu no gramado, recebendo atendimento imediato.

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De acordo com o médico da seleção dinamarquesa, Morten Boesen, Eriksen saiu do campo por conta própria. "Ele ficou inconsciente por um curto período, mas recuperou a consciência muito rapidamente, e conseguimos entrar em contato com ele rapidamente", afirmou.

Segundo Boensen, ele será submetido a exames adicionais no hospital para descobrir o que causou o incidente.

Eriksen desmaiou durante jogo em 2021