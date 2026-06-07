Paulo Victor em cerimônia de inauguração da placa do CT Carlos Castilho, em março de 2020Divulgação / Fluminense
Fluminense parabeniza ex-goleiro Paulo Victor, ídolo do clube, por aniversário de 69 anos
Ex-jogador foi peça fundamental do clube nos anos 1980
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