Paulo Victor em cerimônia de inauguração da placa do CT Carlos Castilho, em março de 2020 - Divulgação / Fluminense

Paulo Victor em cerimônia de inauguração da placa do CT Carlos Castilho, em março de 2020Divulgação / Fluminense

Publicado 07/06/2026 21:21 | Atualizado 07/06/2026 21:51

O Fluminense parabenizou o ex-goleiro e ídolo Paulo Victor, que completa 69 anos neste domingo (7). Em postagem nas redes sociais, o clube ressaltou a importância e a trajetória do ex-atleta para a história do Tricolor.

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"Dia de celebrar um dos grandes goleiros da história Tricolor! Parabéns, Paulo Victor, ídolo de uma geração, campeão e dono de uma trajetória marcante com a nossa Armadura", escreveu o clube.

Paulo Victor foi goleiro do Fluminense de 1981 a 1988. No período, ele conquistou o Campeonato Brasileiro 1984 e o tricampeonato carioca de 1983, 1984 e 1985. O ex-jogador também foi convocado para a Copa do Mundo, em 1986.

Ele jogou pelo Tricolor em 365 jogos, consolidando-se como o segundo goleiro que mais vestiu a camisa do Fluminense, atrás apenas de Castilho.