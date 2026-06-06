Ex-Fluminense, Nino defende as cores do Zenit, da Rússia - Reprodução / Instagram @ninomotaf

Ex-Fluminense, Nino defende as cores do Zenit, da RússiaReprodução / Instagram @ninomotaf

Publicado 06/06/2026 16:24

Rio — O Zenit, da Rússia, fez uma contraproposta para o Fluminense na negociação pelo zagueiro Nino. O clube europeu pediu um valor maior e a redução de prazos de pagamento, o principal entrave das conversas no momento, segundo o 'ge'.Mesmo assim, as diretorias seguem as tratativas para chegar a um preço melhor e alterar o fluxo de pagamento. O Tricolor deseja que os valores sejam depositados a longo prazo.Já o defensor tem deixado as negociações com seus empresários. Ele não descarta permanecer na Europa, mas mantém contato com a diretoria do time carioca.