Ex-Fluminense, Nino defende as cores do Zenit, da RússiaReprodução / Instagram @ninomotaf
Mesmo assim, as diretorias seguem as tratativas para chegar a um preço melhor e alterar o fluxo de pagamento. O Tricolor deseja que os valores sejam depositados a longo prazo.
Já o defensor tem deixado as negociações com seus empresários. Ele não descarta permanecer na Europa, mas mantém contato com a diretoria do time carioca.
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O Fluminense ainda tem a concorrência do Palmeiras pelo zagueiro. No entanto, recentemente, o clube paulista contratou Alexander Barboza, o que acabou reduzindo o interesse no jogador.
Revelado no Criciúma em 2016, Nino defendeu o Fluminense de 2019 a 2023. O jogador foi capitão do clube carioca na conquista da Libertadores e peça fundamental na campanha do Tricolor no título inédito.
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