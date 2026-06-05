Adryelson voltou a ficar na mira do Fluminense - Divulgação/ Al Wasl SC

Adryelson voltou a ficar na mira do FluminenseDivulgação/ Al Wasl SC

Publicado 05/06/2026 13:40

Rio - Em busca de reforços para a zaga, o Fluminense pode voltar à carga por Adryelson, de 28 anos. O ex-jogador do Botafogo defende o Al-Wasl, nos Emirados Árabes, e está na mira de alguns clubes brasileiros, dentre eles, o Tricolor. As informações são da "ESPN".

Além do clube das Laranjeiras, o Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo, Santos, Bahia, e Internacional também fizeram sondagem pela contratação de Adryelson.

Para negociar o brasileiro, a equipe árabe deseja algo em torno de 7 milhões de dólares (R$ 41 milhões), valor considerado alto para os padrões de reforços do Fluminense no segundo semestre.

Adryelson vem de um boa temporada, com título nos Emirados Árabes. Ele entrou em campo em 32 partidas e anotou sete gols. Seu contrato se encerra em junho de 2028.