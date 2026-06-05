Adryelson voltou a ficar na mira do FluminenseDivulgação/ Al Wasl SC

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Rio - Em busca de reforços para a zaga, o Fluminense pode voltar à carga por Adryelson, de 28 anos. O ex-jogador do Botafogo defende o Al-Wasl, nos Emirados Árabes, e está na mira de alguns clubes brasileiros, dentre eles, o Tricolor. As informações são da "ESPN".
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Além do clube das Laranjeiras, o Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo, Santos, Bahia, e Internacional também fizeram sondagem pela contratação de Adryelson.
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Para negociar o brasileiro, a equipe árabe deseja algo em torno de 7 milhões  de dólares (R$ 41 milhões), valor considerado alto para os padrões de reforços do Fluminense no segundo semestre.
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Adryelson vem de um boa temporada, com título nos Emirados Árabes. Ele entrou em campo em 32 partidas e anotou sete gols. Seu contrato se encerra em junho de 2028.