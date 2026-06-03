Gum foi escolhido como Coordenador Técnico do CRB - Divulgação / CRB

Gum foi escolhido como Coordenador Técnico do CRBDivulgação / CRB

Publicado 03/06/2026 18:50

Rio - Ídolo do Fluminense, Gum, de 40 anos, iniciou um novo desafio no futebol. O CRB, de Alagoas, anunciou a contratação do ex-zagueiro para a função de coordenador técnico. Ele encerrou a sua carreira como atleta pelo clube de Maceió em 2023.

"Gum Guerreiro é o novo Coordenador Técnico do CRB! Ex-zagueiro, capitão, campeão e ídolo regatiano, Gum está de volta ao Clube de Regatas Brasil. O novo coordenador técnico retorna a Maceió para atuar como elo entre o departamento de futebol e a diretoria. Gum chega ao CT Ninho do Galo nesta sexta-feira para iniciar mais um capítulo de sua história com o Galo de Campina. Seja bem-vindo de volta, Gum!", disse a nota.

Gum atuou pelo CRB de 2020 a 2023. Atualmente, o clube de Alagoas está na 12ª colocação na Série B. A competição não passará por uma paralisação durante a Copa do Mundo.

O ex-zagueiro chegou ao Fluminense em 2009 e atuou no clube carioca até 2018. Ele foi bicampeão do Campeonato Brasileiro (2010 e 2012), conquistou um Carioca (2012) e também uma Primeira Liga (2016) pelo Tricolor.