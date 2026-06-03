Gum foi escolhido como Coordenador Técnico do CRBDivulgação / CRB
Ídolo do Fluminense, Gum é anunciado como dirigente de clube da Série B
Ex-zagueiro encerrou sua carreira em 2023
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Sem espaço no Fluminense, Igor Rabello pode ser negociado na próxima janela
Zagueiro jogou apenas duas partidas na temporada
Fluminense encaminha renovação de contrato com filho de Felipe Melo
Filho do ex-jogador assinará extensão até o final de 2027
Clube italiano faz nova sondagem e Fluminense pode receber proposta por Freytes
Argentino, de 26 anos, tem contrato até o fim de 2028
Fluminense prioriza contratação de zagueiro no meio do ano
Clube definiu o ídolo Nino, atualmente no Zenit, como principal alvo
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Atacante, de 24 anos, vive grande fase no Tricolor
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