Nino será o principal alvo do Fluminense na próxima janela - Divulgação / Zenit

Nino será o principal alvo do Fluminense na próxima janelaDivulgação / Zenit

Publicado 02/06/2026 08:03

Rio — O Fluminense definiu a zaga como a posição prioritária para contratações na janela do meio do ano, que tem abertura prevista para julho, e Nino, ídolo do clube, é o principal alvo do setor, segundo o 'ge'.



O defensor chegou a ser procurado no fim de 2025, mas o seu time, o Zenit, afirmou que não iniciaria conversas antes da conclusão do Campeonato Russo. O torneio terminou na metade de maio, com título do clube, e as chances de negociação começaram novamente.



O Palmeiras também entrou na concorrência por Nino, mas a recente contratação de Alexander Barboza, ex-Botafogo, por parte do clube paulista reduziu o interesse.

Além disso, há a chance de outros defensores saírem. Igor Rabello jogou apenas duas partidas em 2026 e foi sondado no início do ano, enquanto Freytes desperta interesse do Bologna, da Itália, conforme a imprensa europeia.



O Tricolor conta com Jemmes, Ignácio, Freytes, Julián Millán, Igor Rabello e Davi Schuindt para a posição.