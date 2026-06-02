Nino será o principal alvo do Fluminense na próxima janelaDivulgação / Zenit
O defensor chegou a ser procurado no fim de 2025, mas o seu time, o Zenit, afirmou que não iniciaria conversas antes da conclusão do Campeonato Russo. O torneio terminou na metade de maio, com título do clube, e as chances de negociação começaram novamente.
O Palmeiras também entrou na concorrência por Nino, mas a recente contratação de Alexander Barboza, ex-Botafogo, por parte do clube paulista reduziu o interesse.
O Tricolor conta com Jemmes, Ignácio, Freytes, Julián Millán, Igor Rabello e Davi Schuindt para a posição.
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