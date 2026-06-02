Nino será o principal alvo do Fluminense na próxima janelaDivulgação / Zenit

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio — O Fluminense definiu a zaga como a posição prioritária para contratações na janela do meio do ano, que tem abertura prevista para julho, e Nino, ídolo do clube, é o principal alvo do setor, segundo o 'ge'.

O defensor chegou a ser procurado no fim de 2025, mas o seu time, o Zenit, afirmou que não iniciaria conversas antes da conclusão do Campeonato Russo. O torneio terminou na metade de maio, com título do clube, e as chances de negociação começaram novamente.

O Palmeiras também entrou na concorrência por Nino, mas a recente contratação de Alexander Barboza, ex-Botafogo, por parte do clube paulista reduziu o interesse.
LEIA MAIS: Cano descarta possibilidade de aposentadoria: 'Tenho muito mais a oferecer'
Além disso, há a chance de outros defensores saírem. Igor Rabello jogou apenas duas partidas em 2026 e foi sondado no início do ano, enquanto Freytes desperta interesse do Bologna, da Itália, conforme a imprensa europeia.

O Tricolor conta com Jemmes, Ignácio, Freytes, Julián Millán, Igor Rabello e Davi Schuindt para a posição.
fotogaleria
Nino será o principal alvo do Fluminense na próxima janela
Nino é o principal alvo do Fluminense para reforçar a zaga na janela do meio do ano