Julián Millán, em partida contra o OperárioMarcelo Gonçalves / Fluminense

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Rio — O zagueiro Julián Millán, do Fluminense, teve uma boa atuação no empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro, na noite deste domingo (31), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele ganhou confrontos pelo alto e conseguiu fazer desarmes importantes, sendo um dos pilares da defesa tricolor ao longo dos 90 minutos.

Na entrevista coletiva após o jogo, o auxiliar técnico Maxi Cuberas rasgou elogios ao jogador. "Millán chegou há pouco tempo, está se adaptando bem. É bom na sua função. Esperávamos que Julián tivesse uma partida como a de hoje. Ele é um bom zagueiro, tem um bom jogo aéreo e outras características que são boas. Por isso, ajudou o time a somar um ponto."
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O colombiano ganhou a chance após a suspensão de Freytes. O bom desempenho o credenciou ainda mais como uma opção sólida para a posição.

Millán tem 28 anos e acumula passagens por clubes como Nacional, do Uruguai, e Independiente Santa Fé, da Colômbia. Ele chegou ao Tricolor no início do ano, mas fez sua estreia apenas em abril. Até então, ele disputou quatro jogos pelo clube carioca, todos como titular.