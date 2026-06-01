Julián Millán, em partida contra o OperárioMarcelo Gonçalves / Fluminense
Na entrevista coletiva após o jogo, o auxiliar técnico Maxi Cuberas rasgou elogios ao jogador. "Millán chegou há pouco tempo, está se adaptando bem. É bom na sua função. Esperávamos que Julián tivesse uma partida como a de hoje. Ele é um bom zagueiro, tem um bom jogo aéreo e outras características que são boas. Por isso, ajudou o time a somar um ponto."
Millán tem 28 anos e acumula passagens por clubes como Nacional, do Uruguai, e Independiente Santa Fé, da Colômbia. Ele chegou ao Tricolor no início do ano, mas fez sua estreia apenas em abril. Até então, ele disputou quatro jogos pelo clube carioca, todos como titular.
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