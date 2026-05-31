Maxi Cuberas é auxiliar do técnico Luis Zubeldía - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Maxi Cuberas é auxiliar do técnico Luis ZubeldíaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 31/05/2026 16:34

Rio - Com uma longa lista de desfalques, o Fluminense divulgou os relacionados para a partida contra o Cruzeiro. As duas equipes vão se enfrentar neste domingo (31), a partir das 20h30, no Mineirão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Freytes e o volante Nonato estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Pelo mesmo motivo, Luis Zubeldía não comandará o time no jogo desta noite.

Matheus Reis segue em recuperação de uma cirurgia de revisão da reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Já Ignácio está fora por causa da fratura no quarto metacarpo da mão direita.

O volante Alisson, que teve detectada uma lesão de grau 1 na panturrilha esquerda em exame de imagem realizado na terça-feira (19), está na transição para os trabalhos com o grupo.

Outra ausência é o atacante Canobbio, que foi convocado para defender a seleção uruguaia na Copa do Mundo. Já Castillo foi preservado por causa de uma pancada na perna, segundo o 'ge'.

Veja os relacionados

Nossos relacionados para enfrentar o Cruzeiro! pic.twitter.com/tFKztnCN03 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 31, 2026

GOLEIROS: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;

DEFENSORES: Davi Schuindt, Guga, Guilherme Arana, Igor Rabello, Jemmes, Millán, Renê e Samuel Xavier;

MEIO-CAMPISTAS: Facundo Bernal, Hércules, Lucho Acosta, Martinelli e Otávio;

ATACANTES: Germán Cano, John Kennedy, Keven Samuel, Kevin Serna, Riquelme, Savarino, Wesley Natã e Yeferson Soteldo.