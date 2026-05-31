Maxi Cuberas é auxiliar do técnico Luis ZubeldíaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
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Nossos relacionados para enfrentar o Cruzeiro! pic.twitter.com/tFKztnCN03— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 31, 2026
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Maxi Cuberas é auxiliar do técnico Luis ZubeldíaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
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Com muitos desfalques, Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Cruzeiro
As duas equipes se enfrentam neste domingo (31), a partir das 20h30, no Mineirão
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