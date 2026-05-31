Entrevista de Lucho Acosta após o empate do FluminenseReprodução / CazéTV
Acosta conta por que iniciou o jogo entre Cruzeiro e Fluminense no banco
Argentino foi acionado no segundo tempo da partida deste domingo (31)
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Fluminense sai na frente, mas vê Cruzeiro buscar o empate no Mineirão
Tricolor soma 31 pontos e aparece na terceira posição do Campeonato Brasileiro
Com muitos desfalques, Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Cruzeiro
As duas equipes se enfrentam neste domingo (31), a partir das 20h30, no Mineirão
Jogadores do Fluminense apontam aprendizados para o mata-mata da Libertadores
Tricolor enfrentará Independiente Rivadávia pelas oitavas de final, em agosto
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