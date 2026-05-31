Entrevista de Lucho Acosta após o empate do Fluminense - Reprodução / CazéTV

Entrevista de Lucho Acosta após o empate do FluminenseReprodução / CazéTV

Publicado 31/05/2026 23:22

Minas Gerais - Lucho Acosta explicou que iniciou o jogo entre Cruzeiro e Fluminense , que terminou empatado em 1 a 1 , no banco de reservas por causa de uma pancada que sofreu na partida passada. O argentino foi acionado apenas no segundo tempo da partida deste domingo (31), no Mineirão.

"Tomei uma pancada no jogo passado. Decidimos com o corpo médico que ficava para entrar no segundo tempo e não começar jogando porque estava sentindo muito. Temos tempo para fazer uma boa recuperação e voltar da melhor maneira", disse Acosta, em entrevista a Premiere, CazéTV e Record, que transmitiram o jogo.

O meio-campista também fez uma avaliação do primeiro semestre do Fluminense. Além disso, valorizou o time seguir vivo no Campeonato Brasileiro (terceiro colocado com 31 pontos), Libertadores (nas oitavas) e Copa do Brasil (também nas oitavas).

"Acho que foi uma meia temporada boa. Fechamos com um empate. Um time que joga muito bem em seu campo. Mas é ruim porque estávamos ganhando, e uma bola parada que eles tiveram e fizeram o gol. Infelizmente, a bola desviou para Fábio. Senão, estava controlada. Mas acho que foi um bom jogo para nós", disse Lucho.

"Estar nas três competições é o objetivo que tínhamos para fechar essa metade do ano. Temos que descansar, aproveitar um pouco, renovar a energia e voltar da melhor maneira para seguir trabalhando e enfrentar essas três competições", completou posteriormente.

O argentino também falou sobre jogar ao lado de Hulk. O atacante foi anunciado como reforço no início de maio, mas ainda não estreou com a camisa do Flu porque a janela de transferências só vai abrir no segundo semestre.

"É um grande reforço para nós. Tivemos poucos treinos porque são muitos jogos seguidos. É um jogador que é muito fácil de jogar ao lado, se movimenta bem, faz gol, tem muita qualidade".