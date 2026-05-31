Lance do jogo entre Cruzeiro e Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Lance do jogo entre Cruzeiro e Fluminense Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Publicado 31/05/2026 22:31 | Atualizado 01/06/2026 00:00

Minas Gerais - O Fluminense empatou com o Cruzeiro em 1 a 1 no Mineirão, na noite deste domingo (31), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor saiu na frente com o gol de John Kennedy. O time da casa conseguiu deixar tudo igual na etapa complementar. Matheus Pereira cobrou falta, a bola desviou em Jemmes na barreira, e Fábio não conseguiu fazer a defesa.

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Com o resultado, o Fluminense chegou aos 31 pontos e mantém a terceira posição. Foi o último jogo do Tricolor antes da pausa para a Copa do Mundo de 2026.

O jogo

O Cruzeiro teve mais posse de bola ao longo do primeiro tempo e também finalizou mais. Porém, não conseguiu o gol na etapa inicial. Neyser esteve envolvido em boas oportunidades, mas não aproveitou. Lucas Romero parou em boa defesa de Fábio.

O Fluminense, por sua vez, acabou sendo mais eficiente no primeiro tempo e contou com o talento de John Kennedy para abrir o placar. Após um chutão para frente, a bola chegou até o atacante. Ele levou a melhor na corrida com Jonathan Jesus, invadiu a área, levou para o pé esquerdo e finalizou para balançar a rede aos 43 minutos.

Durante a primeira etapa, Kevin Serna, este no começo do jogo, e Savarino também tiveram oportunidades e obrigaram o goleiro Otávio a trabalhar.

No segundo tempo, o Cruzeiro seguia com mais posse de bola e buscava o empate, mas não levava perigo. O Fluminense, por sua vez, tinha o contra-ataque à disposição, mas fazia pouco para ampliar a vantagem.

Nesse cenário, a Raposa contou com um lance de bola parada para deixar tudo igual. Matheus Pereira cobrou falta da entrada da área, e a bola desviou em Jemmes, que estava na barreira. Fábio ainda chegou a tocar na bola, mas não pôde evitar o empate do Cruzeiro aos 30 minutos.

Apesar do banho de água fria, o Fluminense poderia ter saído com a vitória. Após cobrança de falta, Millán cabeceou, e a bola chegou até Cano, que pegou mal na hora de finalizar. Assim, Otávio teve tempo para salvar o Cruzeiro e mandar para escanteio.