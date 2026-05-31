Entrevista coletiva do auxiliar Maxi Cuberas - Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Entrevista coletiva do auxiliar Maxi CuberasMarcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Publicado 31/05/2026 23:55

Minas Gerais - Maxi Cuberas avaliou positivamente o primeiro semestre do Fluminense . Na entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, o auxiliar de Zubeldía citou a campanha no Campeonato Brasileiro e relembrou que o time avançou tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Por outro lado, pontuou que ainda há pontos para melhorar.

"Vale destacar que foi um semestre difícil e duro. Jogamos a final do Carioca, que lamentavelmente perdemos nos pênaltis. Passamos de fase na Copa do Brasil. Lutamos até o fim e passamos na Libertadores. E durante todo o Brasileirão estivemos entre os primeiros. Por isso, creio que foi tudo muito positivo".

"Obviamente que há coisas para melhorar e seguir corrigindo para estar à altura do que é o Fluminense. Estamos muito contentes com o esforço que fazem jogadores, staff, dirigentes e torcedores. O Fluminense está em diferentes torneios e competindo. É o que queremos, uma equipe com mentalidade ganhadora e uma uma equipe competitiva".

Empate com o Cruzeiro

O auxiliar relembrou as dificuldades que o Fluminense teve para a partida desta noite. Ele destacou que alguns atletas não estiveram à disposição por causa de lesão e também pelo acúmulo de cartões amarelos. Aliás, por este último motivo o técnico Luis Zubeldía não pôde comandar o Tricolor à beira do campo.

"Chegamos a este último jogo do semestre com distintas situações que o grupo foi atravessando. Tivemos algumas dificuldades pelo tema de alguns jogadores lesionados, outros com acumulação de cartões. Alguns como Luciano Acosta e Hércules, que tinham uma sobrecarga. Tiveram menos minutos".

O Fluminense abriu o placar com John Kennedy, já na reta final do primeiro tempo. O empate veio na etapa complementar. Matheus Pereira cobrou falta, a bola desviou em Jemmes na barreira, e Fábio, que ainda tocou na bola, não conseguiu salvar.

"Creio que fizemos um jogo com uma inteligência tática muito boa. Tivemos situações claras para ganhar. Uma lástima a jogada em que empataram".

O Fluminense soma 31 pontos e ocupa a terceira posição do Campeonato Brasileiro. O jogo diante do Cruzeiro foi o último do Flu antes da parada para a Copa do Mundo.