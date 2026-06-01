Hulk em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Hulk em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 01/06/2026 09:58

O Fluminense encerra a primeira parte da temporada com dois sentimentos. Alívio pela vaga conquistada nas oitavas de final da Libertadores e esperança de conquistar títulos em 2026. Para isso, os jogadores apostam em Hulk para elevar o nível atual.



O experiente atacante de 39 anos chegou há pouco tempo, mas já tem impacto direto no elenco. Após a vitória por 3 a 1 sobre o Deportivo La Guaira, na quarta-feira (27), Martinelli revelou que o companheiro vinha cobrando e dando apoio ao grupo pela classificação na competição continental.

Além disso, tem contribuído com orientações aos atacantes do Fluminense durante os treinos. E, mesmo com a idade avançada, surpreendeu nos testes físicos, com números que até mesmo superaram Canobbio, até então recordista em força e resistência.



"Hulk é um grande jogador e eu não tenho nem o que falar dele. Um cara gente boa, ele me apressava para retornar, chegava no treino e falava que já estava bom para jogar. Veio para somar para caramba ao grupo, com energia positiva, alto astral e está ajudando todo mundo. Graças a Deus deu certo para a gente se classificar (na Libertadores), para ele ajudar agora nas oitavas. Tenho certeza de que é um grande reforço para o time", avaliou Martinelli.



Integrado ao elenco, Hulk já participa dos treinos no dia a dia. E o entrosamento com os novos companheiros tem sido fácil.



"Hulk vai ser um grande reforço para nosso time. Estivemos em poucos treinos, mas é um jogador que é muito fácil jogar ao lado dele, que se movimenta, faz gol e tem qualidade", elogiou Lucho Acosta.



E para facilitar ainda mais, o atacante voltará a atuar com outros jogadores com quem dividiu muitas partidas pelo Atlético-MG, como Arana, Guga e Otávio.



"A gente vai ter o reforço do Hulk, que vai chegar para somar. Agente tem tudo para conquistar grandes coisas nesse campeonato", disse o lateral-direito.