John Kennedy em campo pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

John Kennedy em campo pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 01/06/2026 18:20

Rio - O atacante John Kennedy, de 24 anos, foi o grande destaque do Fluminense no primeiro semestre da temporada. Artilheiro do Tricolor no ano, o camisa 9 chegou a ficar no banco de reservas em alguns momentos, mas manteve seu viés de alta em maio e espantou a fama de "jogador de segundo tempo".

Depois de John Kennedy marcar no empate por 1 a 1 contra o Independiente Rivadavia, Luis Zubeldía foi questionado sobre o fato de o camisa 9 não ser titular e respondeu dizendo que seu aproveitamento era alto entrando no segundo tempo.

"Me parece que John (Kennedy) é um jogador que entra muito bem, revoluciona o ataque quando a partida está difícil. É uma das qualidades principais dele. Sempre entra bem, isso tem valor agregado. É difícil encontrar jogadores que entram bem, mas quando é titular muitas vezes se desgasta, as defesas adversárias estão mais fechadas, difíceis. Quando entra sempre responde bem", disse Zubeldía no dia 6 de maio.

Depois daquela partida, John Kennedy retomou a posição de titular pelo Fluminense e atuou assim por sete partidas. Começando os jogos, o camisa 9 balançou as redes em quatro oportunidades e confirmou a boa fase.

Em números, John Kennedy vive seu melhor ano pelo Fluminense. Ele entrou em campo em 35 partidas, anotou 14 gols e deu duas assistências no clube carioca.