John Kennedy em campo pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense
John Kennedy mantém faro de artilheiro como titular e espanta fama de ‘jogador de segundo tempo’
Atacante, de 24 anos, vive grande fase no Tricolor
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Cano descarta possibilidade de aposentadoria: 'Tenho muito mais a oferecer'
Atacante do Fluminense afirmou que ainda tem 'a mesma paixão, o mesmo desejo de competir e o mesmo compromisso de sempre'
Jogadores do Fluminense apostam em Hulk para melhora no segundo semestre
Atacante já treina com os novos companheiros e tem impacto imediato no elenco
Millán é elogiado por atuação sólida contra Cruzeiro: 'Está se adaptando bem'
Zagueiro ganhou confrontos pelo alto e fez desarmes importantes
Auxiliar valoriza primeiro semestre do Fluminense, mas pontua: 'Coisas para melhorar'
Maxi Cuberas também o jogo contra o Cruzeiro e lamentou a jogada do empate
Acosta conta por que iniciou o jogo entre Cruzeiro e Fluminense no banco
Argentino foi acionado no segundo tempo da partida deste domingo (31)
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