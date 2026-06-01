Germán Cano está disponível e pode ser relacionado para a partida - Lucas Merçon / Fluminense

Germán Cano está disponível e pode ser relacionado para a partidaLucas Merçon / Fluminense

Publicado 01/06/2026 18:13

Rio - Germán Cano, do Fluminense , descartou a possibilidade de aposentadoria. Por meio de uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (1º), o atacante argentino de 38 anos reafirmou o desejo de seguir atuando e garantiu que ainda tem objetivos a cumprir dentro de campo.

"Escuto muitas pessoas dizendo que chegou a hora de eu me aposentar. Respeito isso, porque o futebol sempre gera opiniões. Mas quero dizer algo: ainda tenho a mesma paixão, o mesmo desejo de competir e o mesmo compromisso de sempre", diz um trecho da publicação do camisa 14 do Fluminense.

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O atacante lidou com lesões ao longo do ano. Nesta temporada, Cano atuou em apenas sete jogos e ainda não teve participação direta em gols. O contrato do camisa 14 com o Fluminense vai até o fim de 2026, mas ainda não há conversas em andamento para uma renovação. O atacante lidou com lesões ao longo do ano. Nesta temporada, Cano atuou em apenas sete jogos e ainda não teve participação direta em gols. O contrato do camisa 14 com o Fluminense vai até o fim de 2026, mas ainda não há conversas em andamento para uma renovação.

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Cano chegou ao Fluminense em 2022. Desde então, disputou 230 partidas, marcou 111 gols e distribuiu 13 assistências. Pelo Tricolor, conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e dois Campeonatos Cariocas. Cano chegou ao Fluminense em 2022. Desde então, disputou 230 partidas, marcou 111 gols e distribuiu 13 assistências. Pelo Tricolor, conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e dois Campeonatos Cariocas.

Confira o pronunciamento de Cano:

"Escuto muitas pessoas dizendo que chegou a hora de eu me aposentar. Respeito isso, porque o futebol sempre gera opiniões. Mas quero dizer algo: ainda tenho a mesma paixão, o mesmo desejo de competir e o mesmo compromisso de sempre.



O futebol me ensinou que os limites muitas vezes estão na minha mente. Passei por momentos difíceis, lesões e desafios, e sempre encontrei forças para voltar. Hoje não é diferente.



No entanto, sinto que tenho muito mais a oferecer dentro do campo. Enquanto eu tiver sonhos, algo para crescer e o desejo de ajudar meu time, continuarei lutando para fazer o que mais amo.



Obrigado a todos que me apoiam a cada passo do caminho. E àqueles que duvidam, eu entendo. O tempo e o trabalho duro serão minha recompensa.



Minha história ainda não acabou. FAZ O LL."