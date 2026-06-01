Germán Cano está disponível e pode ser relacionado para a partidaLucas Merçon / Fluminense
O atacante lidou com lesões ao longo do ano. Nesta temporada, Cano atuou em apenas sete jogos e ainda não teve participação direta em gols. O contrato do camisa 14 com o Fluminense vai até o fim de 2026, mas ainda não há conversas em andamento para uma renovação.
Cano chegou ao Fluminense em 2022. Desde então, disputou 230 partidas, marcou 111 gols e distribuiu 13 assistências. Pelo Tricolor, conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e dois Campeonatos Cariocas.
Confira o pronunciamento de Cano:
O futebol me ensinou que os limites muitas vezes estão na minha mente. Passei por momentos difíceis, lesões e desafios, e sempre encontrei forças para voltar. Hoje não é diferente.
No entanto, sinto que tenho muito mais a oferecer dentro do campo. Enquanto eu tiver sonhos, algo para crescer e o desejo de ajudar meu time, continuarei lutando para fazer o que mais amo.
Obrigado a todos que me apoiam a cada passo do caminho. E àqueles que duvidam, eu entendo. O tempo e o trabalho duro serão minha recompensa.
Minha história ainda não acabou. FAZ O LL."
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