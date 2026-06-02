Freytes pode deixar o Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense F.C.

Freytes pode deixar o FluminenseLucas Merçon / Fluminense F.C.

Publicado 02/06/2026 13:53

Rio - Bastante criticado pelos torcedores, o zagueiro Juan Pablo Freytes, de 26 anos, continua atraindo olhares do futebol europeu e o Fluminense poderá receber uma nova proposta pelo argentino. De acordo com informações do portal "Central Fluminense" e confirmados pelo Jornal O DIA, o Bologna, da Itália, voltou a fazer uma sondagem sobre o defensor e poderá enviar uma nova proposta.

No começo da temporada, o Bologna ofereceu algo em torno de 5 milhões de euros (R$ 32 milhões na cotação da época) por Freytes. O Fluminense recusou a proposta. O clube italiano avalia a possibilidade de oferecer uma oferta de 8 milhões (cerca de R$ 46,87 milhões).

Freytes chegou ao Fluminense no ano passado por 3,3 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões), junto ao Alianza Lima, do Peru. Sempre criticado, o zagueiro foi titular com Mano Menezes, Renato Gaúcho e segue sendo com Luis Zubeldía.

No total, o argentino entrou em campo em 91 partidas, anotou um gol e uma assistência pelo Fluminense. Freytes tem contrato com o clube carioca até o fim de 2028.