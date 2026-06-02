Freytes pode deixar o FluminenseLucas Merçon / Fluminense F.C.
Clube italiano faz nova sondagem e Fluminense pode receber proposta por Freytes
Argentino, de 26 anos, tem contrato até o fim de 2028
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Atacante, de 24 anos, vive grande fase no Tricolor
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