Davi Melo ao lado do pai, Felipe Melo - Marina Garcia/FFC

Davi Melo ao lado do pai, Felipe MeloMarina Garcia/FFC

Publicado 02/06/2026 16:30 | Atualizado 02/06/2026 16:32

Rio - O Fluminense avançou nas conversas para renovar o contrato do volante Davi Melo, filho do ex-jogador Felipe Melo. O jogador, de 20 anos, tinha vínculo até o final deste ano e deve assinar a extensão até o final de 2027, de acordo com o "ge".

Apesar da renovação, Davi Melo não está nos planos do técnico Luis Zubeldía. Neste momento, o volante vem treinando separado do grupo principal e, por isso, a tendência é que seja emprestado para outro clube na próxima janela de transferências.

Davi Melo não tem mais idade para atuar nas categorias de base. No profissional, o volante disputou apenas um jogo nesta temporada: na derrota para o Boavista por 1 a 0, pelo Campeonato Carioca. Na ocasião, o time foi formado por jogadores reservas e da base.

O volante é filho do ex-jogador Felipe Melo, que defendeu o Fluminense entre 2022 e 2024. Com a camisa tricolor, Felipe Melo disputou 108 jogos, marcou três gols e conquistou uma Libertadores (2023), uma Recopa Sul-Americana (2024) e dois títulos do Carioca (2022 e 2023).