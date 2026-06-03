Igor Rabello em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Igor Rabello em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 03/06/2026 13:30

Rio - Sem espaço no Fluminense, Igor Rabello pode buscar respirar novos ares no segundo semestre. Fora dos planos do técnico Luis Zubeldía, o zagueiro tem sido pouco aproveitado e pode ser negociado na próxima janela de transferências, de acordo com informações do "ge".

O Fluminense deve fazer mudanças no sistema defensivo para a segunda metade da temporada. Afinal, o setor tem sofrido e há a possibilidade da chegada de um reforço de peso. O nome de Nino, do Zenit, da Rússia, é o principal desejo da diretoria tricolor. Em meio a isso, Igor Rabello e Freytes podem sair.

O zagueiro argentino é monitorado pelo Bologna, da Itália, e pode receber uma proposta em breve. Já Igor Rabello, por sua vez, recebeu sondagens no início do ano, mas priorizou a permanência para buscar espaço. Mas isso não se confirmou. Por isso, ele avalia uma mudança.

No início do ano, o Athletico-PR manifestou interesse no zagueiro. Na época, o clube paranaense chegou a fazer sondagem pelo lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, que terminou emprestado ao Fortaleza. Caso Igor Rabello saia, o Fluminense pode dar mais espaço para o jovem Davi Schuindt.

Contratado em agosto do ano passado, Igor Rabello chegou ao Fluminense sem custos. O jogador, de 30 anos, estava no Atlético-MG e assinou contrato até dezembro de 2027, com a possibilidade de extensão até o final de 2028. Ao todo, soma apenas seis jogos, nenhum gol e uma expulsão.