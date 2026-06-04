Zubeldía está em baixa com a torcida do Fluminense Marcelo Gonçalves / Fluminense FC
De melhor futebol a vaias, Fluminense teve queda acentuada em dois meses
Zubeldía vê trabalho questionado e terá um mês para mostrar qual é o verdadeiro Tricolor de 2026
Fluminense consulta situação de Arthur, do Grêmio
Jogador, de 29 anos, foi emprestado pela Juventus
De melhor futebol a vaias, Fluminense teve queda acentuada em dois meses
Zubeldía vê trabalho questionado e terá um mês para mostrar qual é o verdadeiro Tricolor de 2026
Ídolo do Fluminense, Gum é anunciado como dirigente de clube da Série B
Ex-zagueiro encerrou sua carreira em 2023
Sem espaço no Fluminense, Igor Rabello pode ser negociado na próxima janela
Zagueiro jogou apenas duas partidas na temporada
Fluminense encaminha renovação de contrato com filho de Felipe Melo
Filho do ex-jogador assinará extensão até o final de 2027
Clube italiano faz nova sondagem e Fluminense pode receber proposta por Freytes
Argentino, de 26 anos, tem contrato até o fim de 2028
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.