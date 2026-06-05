Agustin Canobbio em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Agustin Canobbio em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 05/06/2026 11:00

Rio - O River Plate não é o único clube interessado em Agustin Canobbio. De acordo com informações da "ESPN", o Krasnodar, da Rússia, observa o uruguaio e poderá fazer uma proposta para tirar o atacante do Fluminense, depois da Copa do Mundo.

Canobbio é visto como uma possibilidade para substituir Victor Sá, que está a caminho do São Paulo. Apesar do desejo, o clube russo ainda não fez nenhuma proposta pelo atacante, que foi convocado para disputar a Copa do Mundo pela seleção uruguaia.

Depois da consulta do River Plate, o Fluminense comunicou ao clube argentino que deseja receber algo em torno de 12 milhões de dólares (cerca de R$ 60 milhões) por Canobbio. O Tricolor crê que a Copa do Mundo irá valorizar ainda mais o uruguaio.

No começo do ano passado, o Fluminense pagou cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 37 milhões na cotação da época) para contratar Canobbio, junto ao Athletico-PR. A negociação foi por 80% dos direitos do uruguaio.

Canobbio tem contrato com o Fluminense até o fim de 2028. No total, o atacante entrou em campo pelo Tricolor em 82 partidas, anotou 18 gols e deu sete assistências.