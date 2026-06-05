Nino está no Zenit desde 2024 e gostaria de retornar ao BrasilDivulgação / Zenit

Mais artigos de O Dia
O Dia
Fluminense e Palmeiras encontram mais uma dificuldade para tentar a contratação de Nino na próxima janela de transferências. Além do Zenit fazer jogo duro pela liberação, o auxiliar do time, o brasileiro William de Oliveira, reforçou o desejo da comissão técnica em contar com o zagueiro titular na próxima temporada.
"Nino é imprescindível ao nosso time, muito importante nos três anos que está conosco. Tem muito interesse dos brasileiros nos nossos atletas, mas tem sido uma operação de sucesso (levar brasileiros ao Zenit). A gente observa o desejo do jogador, mas eu queria muito que ele ficasse", afirmou em entrevista à ESPN.
Leia mais: Atacante do Fluminense, Canobbio entra na mira de clube russo
William ainda garantiu que não há qualquer informação sobre uma possível saída de Nino, que é aguardado na reapresentação do elenco, no dia 20 de junho.
"A nossa defesa foi a menos vazada da competição, com o Douglas (Santos) também. Não queremos perder um titular, que é muito inteligente. Da maneira como ele se comporta. Muito importante para nós esse perfil”, concluiu.
Leia mais: Fluminense consulta situação de Arthur, do Grêmio
O campeão da Libertadores de 2023 é o grande desejo da diretoria do Fluminense para reforçar a defesa para o segundo semestre. Em paralelo, outros nomes são avaliados, como do ex-Botafogo Adryelson, atualmente no Al-Wasl, nos Emirados Árabes.

Já o Palmeiras esfriou a busca por Nino. Afinal, acabou de contratar Alexander Barboza.

fotogaleria
Nino está no Zenit desde 2024 e gostaria de retornar ao Brasil
Nino é uma das principais referências no elenco do Fluminense
Nino acabou de ser campeão russo, mas a torcida tricolor quer o zagueiro de volta
Hulk faz trabalho físico em primeiro dia de treino no Fluminense