Yamal é um dos principais nomes do Barcelona na temporada - Divulgação/ Barcelona

Yamal é um dos principais nomes do Barcelona na temporadaDivulgação/ Barcelona

Publicado 07/06/2026 16:30

Ex-lateral da seleção francesa, Patrice Evra falou sobre como seria um possível duelo contra o craque espanhol Lamine Yamal. Em entrevista à 'ESPN' do Reino Unido, o ex-jogador do Manchester United rasgou elogios ao jovem, mas afirmou que levaria vantagem em um confronto no auge da carreira.



"Desculpe, Lamine, eu te adoro. Gosto muito de você, te acho um craque no um contra um, mas no meu auge eu te comeria vivo", disse Evra.