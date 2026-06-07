Yamal é um dos principais nomes do Barcelona na temporadaDivulgação/ Barcelona

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Ex-lateral da seleção francesa, Patrice Evra falou sobre como seria um possível duelo contra o craque espanhol Lamine Yamal. Em entrevista à 'ESPN' do Reino Unido, o ex-jogador do Manchester United rasgou elogios ao jovem, mas afirmou que levaria vantagem em um confronto no auge da carreira.

"Desculpe, Lamine, eu te adoro. Gosto muito de você, te acho um craque no um contra um, mas no meu auge eu te comeria vivo", disse Evra.
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"Pergunte ao Cristiano Ronaldo, pergunte ao Messi, pergunte a outros jogadores quando me enfrentaram. Eu não sou um bom amigo", completou.

Yamal é um dos principais nomes do Barcelona e da seleção espanhola e irá disputar a Copa do Mundo. Na temporada, atuou em 45 jogos, sendo 42 como titular, e anotou 24 gols e distribuiu 17 assistências.

A Espanha está no Grupo H e irá enfrentar Cabo Verde, Uruguai e Arábia Saudita. A estreia dos espanhóis será no dia 15 de junho, contra Cabo Verde, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.