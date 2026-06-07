Alexander Zverev levanta troféu do Roland GarrosJulien de Rosa / AFP
Zverev começou a partida com autoridade, dominando o primeiro set com um saque sólido e poucos erros. Cobolli, porém, reagiu na segunda parcial, elevando o nível e aproveitando uma queda de rendimento do alemão para empatar a decisão.
O equilíbrio se manteve no terceiro set, mas Zverev voltou a ser mais consistente nos momentos importantes e abriu vantagem. No quarto set, a final ganhou contornos dramáticos: Cobolli salvou break points, chegou a ter a chance de empatar a partida e levou o jogo ao tie-break, que venceu após aproveitar uma sequência de erros do alemão.
Sacando para permanecer na final, Cobolli começou o último game com dificuldades, cometendo erros e uma dupla falta que abriu caminho para três championship points. Ele ainda salvou o primeiro, mas acabou derrotado na sequência após um erro de smash, selando o título de Zverev em Roland Garros.
Com a vitória, o alemão conquista seu primeiro Grand Slam da carreira após três finais anteriores em majors e enfim levanta a taça em Paris, em uma das finais mais duras da sua trajetória.
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