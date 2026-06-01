Serena Williams tem 44 anos - AFP

Serena Williams tem 44 anosAFP

Publicado 01/06/2026 14:26

A tenista Serena Williams, maior campeã do esporte na Era Aberta com 23 títulos de Grand Slam, anunciou nesta segunda-feira (1º) o seu retorno da aposentadoria, aos 44 anos, para disputar a chave de duplas do WTA 500 de Queen's Club. O torneio é usado como preparação para o Wimbledon.



A competição vai começar na próxima segunda-feira (8), em Londres, Inglaterra. Ela deve jogar ao lado da canadense Victoria Mboko, de 19 anos, número 9 do ranking mundial.

"73 títulos de simples da WTA, incluindo 23 títulos de Grand Slam. Ouro olímpico. Incontáveis recordes. Uma das maiores atletas da história do esporte está pronta para escrever seu próximo capítulo", enalteceu a WTA, entidade que administra o tênis feminino, em postagem nas redes sociais.



A última vez que a tenista esteve em quadra foi no US Open 2022, entre agosto e setembro daquele ano, após ser derrotada pela australiana Ajla Tomljanovi na terceira rodada do torneio.