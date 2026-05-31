João Fonseca, à direita, cumprimenta Casper Ruud - Dimitar Dilkoff / AFP

João Fonseca, à direita, cumprimenta Casper RuudDimitar Dilkoff / AFP

Publicado 31/05/2026 19:53

Após a épica vitória sobre Novak Djokovic, João Fonseca retornou à quadra Philippe Chartrier, a central do complexo de Roland Garros, neste domingo para dar continuidade a melhor campanha de sua carreira em Grand Slams. O tenista de 19 anos avançou às quartas de final ao vencer o norueguês Cásper Ruud por 3 a 1, com parciais de 7/5, 7/6 (10/8), 5/7 e 6/2 em 3h55.

Tendo o compatriota e tricampeão de Roland Garros, Gustavo Kuerten, como testemunha, Fonseca eliminou o duas vezes finalista do Grand Slam francês, ex-vice líder do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) e atual 16º do mundo e aumentou o hype, citado por Djokovic, que gerou no circuito.

O adversário do brasileiro por uma vaga na semifinal será o checo Jakub Mensik, 27º do mundo, que venceu o russo Andrey Rublev, 13º, por 3 a 2. Fonseca venceu o único jogo que disputou contra o tenista de 20 anos. O confronto aconteceu na campanha vitoriosa do Torneio Next Gen Finals, competição com os oito melhores tenistas de até 20 anos do circuito, em dezembro de 2024, na Arábia Saudita.

Apesar de longa, a partida deste domingo apresentou situações bastante distintas das anteriores do 30º colocado do ranking mundial em Paris. Na segunda e na terceira rodada, o brasileiro saiu perdendo de 2 sets a 0 e precisou virar. Contra Ruud, que também virou um 2 a 0 na terceira rodada, Fonseca esteve à frente no placar durante grande parte da disputa.

Ele começou sacando, e seu serviço foi uma arma muito importante no primeiro set. O brasileiro venceu 90% dos pontos com seu primeiro serviço e não cedeu nenhuma chance de quebra ao rival. No quarto game, Fonseca teve os três primeiros break points da partida, mas Ruud se manteve consistente para confirmar seu saque e empatar a primeira parcial em 2 a 2.

Os dois próximos break points só vieram no 12º game, quando o norueguês sacava para levar a definição do primeiro set ao tie-break. Com um erro não-forçado de Ruud, cujo forehand terminou na rede, Fonseca fechou o primeiro set em 7/5 em 56 minutos.

O brasileiro aproveitou o bom momento, voltou a quebrar o saque do adversário no segundo game do segundo set e abriu 2 a 0. Na sequência, porém, o brasileiro sacou mal e cedeu as primeiras chances para o rival derrubar seu serviço. Ruud aproveitou, impediu que o brasileiro enfileirasse cinco games seguidos e diminuiu a desvantagem para 2 a 1.

No sétimo game, Fonseca se viu novamente ameaçado, com Ruud conquistando dois break points. O brasileiro jogou com autoridade, dominou os pontos com intensidade e evitou que o rival passasse a comandar o placar. O brasileiro teve muita dificuldade para confirmar seu serviço no 11º game, salvando três break points e depois de mais de 13 minutos de disputa se manteve à frente no placar, com 6 a 5.

O brasileiro teve dois set point no game seguinte, mas diferentemente do que aconteceu no primeiro set o tenista de 27 anos conseguiu levar a definição para o tie break. No desempate, Fonseca foi o primeiro a vencer um ponto no serviço do rival e fez 2 a 1, mas levou o troco nos dois saques seguintes e depois viu Ruud abrir 5 a 2.

O brasileiro reagiu, venceu três pontos seguidos e empatou 5 a 5 Ruud desperdiçou dois set points no saque e depois viu Fonseca, buscando as linhas, fazer 10 a 8 após 15 minutos de tie break. O segundo set teve duração de 1h21.

Após abrir 2 sets a 0, Fonseca foi ao vestiário. Na retomada da partida, pela primeira vez Ruud iniciou o set no serviço, mas o momento era muito favorável ao brasileiro, que impunha dificuldade para o adversário confirmar seu serviço. Muito mais experiente do que Fonseca, Ruud conseguiu administrar a pressão, segurou seus serviços e conseguiu a única quebra do set no 12º game, fazendo 7/5 e vencendo seu primeiro set.

A quarta parcial começou com uma quebra para o brasileiro, que na sequência confirmou o saque e fez 2 a 0. Ele teve novo break point no terceiro game, mas desperdiçou. No quinto, porém, a quebra foi confirmada e o brasileiro marcou 4 a 1. Com duas quebras à frente, Fonseca administrou a vantagem e venceu o oitavo e último game sem ceder pontos.

"Obrigado a todo mundo que ficou até tarde. O sonho continua", afirmou Fonseca, em português, ao público na Philippe Chartrier após a protocolar entrevista em inglês.

Com Paris ainda em festa pelo bicampeonato do PSG na Champions League (o Parc des Princes, estádio do clube, fica próximo do complexo de Roland Garros e mais de 24 horas após a conquista ainda abrigou nova sessão de fogos de artifício), os torcedores brasileiros, que costumam marcar presença e fazer barulho nos jogos de Fonseca, também tinham um grande motivo para comemorar.