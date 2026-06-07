José Mourinho está a detalhes de assumir o comando do Real Madrid - Oscar del Pozo / AFP

José Mourinho está a detalhes de assumir o comando do Real MadridOscar del Pozo / AFP

Publicado 07/06/2026 11:59

Perto de assumir o Real Madrid na próxima temporada, o técnico José Mourinho já dá 'pitacos' nas movimentações do clube espanhol nesta janela de transferências. Um dos pedidos do comandante, que também interessa à equipe merengue, é a contratação do meia Bernardo Silva, de saída do Manchester City após nove temporadas. A informação é do portal 'AS', da Espanha.

Aos 31 anos, o jogador português não renovou o vínculo com a equipe da Premier League e viu seu nome ser ligado a diversos clubes da Europa. O interesse mais forte apontado pela imprensa foi justamente do rival Barcelona, que aparecia como favorito para assinar com o meio-campista. Inclusive, o acordo ganhou a torcida do técnico Pep Guardiola.

Bernardo Silva também teve o nome ligado ao Atlético de Madrid e à Juventus. Um retorno ao Benfica foi ventilado na imprensa europeia, mas foi descartado pelo meia. Prestes a disputar a sua terceira Copa do Mundo, o atleta manifestou o desejo de definir seu destino antes da estreia por Portugal.

O jogador passou as últimas nove temporadas na equipe de Manchester e foi um dos pilares do time comandado por Guardiola. Foram 460 partidas, 76 gols e 75 assistências pelo clube. Além disso, faturou diversos títulos, incluindo a sonhada Champions League, em 2022/23.