José Mourinho está a detalhes de assumir o comando do Real MadridOscar del Pozo / AFP
Mourinho pede astro do Manchester City no Real Madrid, diz jornal
Treinador português quer trazer compatriota quando assumir a equipe merengue
Adversário do Brasil na estreia da Copa, Marrocos empata com Noruega em amistoso
Amistoso foi disputado em Nova Jersey
Fluminense parabeniza ex-goleiro Paulo Victor, ídolo do clube, por aniversário de 69 anos
Ex-jogador foi peça fundamental do clube nos anos 1980
Florentino Pérez é reeleito presidente do Real Madrid
Mandatário segue no comando do clube até 2030
Léo Matos deixa cargo de gerente de transição do Vasco e assume time grego
Ex-jogador agradeceu ao clube carioca nas redes sociais
Simone Biles revela problema de saúde: 'Quase morrer não estava nos meus planos'
Ginasta, no entanto, não detalhou o ocorrido
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Duelo foi válido pela Liga das Nações
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