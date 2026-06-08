Christian Eriksen, meio-campista da seleção dinamarquesa - Reprodução / Redes sociais

Christian Eriksen, meio-campista da seleção dinamarquesaReprodução / Redes sociais

Publicado 08/06/2026 09:32

Dinamarca - A seleção dinamarquesa atualizou o estado de saúde de Eriksen na manhã desta segunda-feira (8). O meia-atacante precisou ser internado depois de desmaiar em campo no amistoso com a Ucrânia , no último domingo (7). Segundo o médico do elenco, Morten Boesen, o jogador apresentou evolução e deve receber alta hospitalar em breve.

“Falei com Christian (Eriksen) esta manhã. Ele está bem, assim como sua família. Esperamos que ele possa deixar o hospital em breve e voltar para casa”, iniciou o profissional.

“Estamos cuidando dos jogadores e da comissão técnica e mantemos contato permanente com todos eles”, complementou.