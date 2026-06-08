Christian Eriksen, meio-campista da seleção dinamarquesaReprodução / Redes sociais

Mais artigos de O Dia
O Dia
Dinamarca - A seleção dinamarquesa atualizou o estado de saúde de Eriksen na manhã desta segunda-feira (8). O meia-atacante precisou ser internado depois de desmaiar em campo no amistoso com a Ucrânia, no último domingo (7). Segundo o médico do elenco, Morten Boesen, o jogador apresentou evolução e deve receber alta hospitalar em breve.
“Falei com Christian (Eriksen) esta manhã. Ele está bem, assim como sua família. Esperamos que ele possa deixar o hospital em breve e voltar para casa”, iniciou o profissional.
“Estamos cuidando dos jogadores e da comissão técnica e mantemos contato permanente com todos eles”, complementou.
A cena lembrou o episódio vivido pelo próprio Eriksen na estreia da Dinamarca na Eurocopa de 2021, contra a Finlândia. Na ocasião, o meia-atacante sofreu um infarto, precisou receber massagem cardíaca por cerca de 15 minutos em campo e chocou o mundo do futebol.