Christian Eriksen, meio-campista da seleção dinamarquesaReprodução / Redes sociais
Médico da Dinamarca atualiza situação de Eriksen após desmaio em campo: ‘Está bem’
Jogador gerou preocupação e precisou ser internado depois do amistoso com a Ucrânia
Presidente critica Textor: 'Não pode levar o Botafogo para lama'
João Paulo citou que o empresário teve 'falhas muito significativas como gestor de futebol' e 'prejudicou muito' o Glorioso
Com a presença de Éderson, seleção brasileira treina de olho na estreia na Copa
Ele foi chamado para substituir o lateral-direito Wesley, cortado por causa de lesão
Florentino Pérez deseja vender parte do Real Madrid e levará proposta aos sócios
Maioria dos sócios precisam aprovar a proposta
França vence a Irlanda do Norte com hat-trick de Olise; Holanda supera o Uzbequistão
Jogador do Bayern de Munique foi o grande destaque dos Bleus no amistoso
Campeão mundial renova com o Lille até 2027 e trabalhará com ex-técnico do Botafogo
Atacante de 39 anos adiou a aposentadoria e elogiou Davide Ancelotti, que assumirá o clube após a Copa do Mundo
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