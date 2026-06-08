Florentino Pérez foi reeleito presidente do Real MadridJavier Soriano / AFP
Florentino Pérez deseja vender parte do Real Madrid e levará proposta aos sócios
Maioria dos sócios precisam aprovar a proposta
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