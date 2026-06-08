Florentino Pérez foi reeleito presidente do Real Madrid - Javier Soriano / AFP

Florentino Pérez foi reeleito presidente do Real MadridJavier Soriano / AFP

Publicado 08/06/2026 19:50 | Atualizado 08/06/2026 19:51

Rio - Reeleito presidente do Real Madrid, Florentino Pérez tem planos ambiciosos para o futuro. Entre os principais planos do mandatário está a venda de uma participação minoritária do clube, segundo o jornal espanhol "Marca". A proposta será levada para votação dos sócios.

Apesar do desejo, Florentino Pérez ainda não detalhou pontos importantes, como o percentual que pretende negociar, quem seriam os investidores envolvidos e de que forma ocorreria a transação. O presidente, no entanto, também pretende preservar o modelo atual do clube.

Florentino Pérez chegou à presidência do Real Madrid para o primeiro mandato em 2000, e depois foi reeleito em 2004, nas duas vezes derrotando Lorenzo Sanz. Na época, foi responsável por formar o time conhecido como "Galácticos", que contava com nomes como Ronaldo, Zidane, Beckham, entre outros.

Após o segundo mandato, Florentino Pérez só retornou à presidência do Real Madrid em 2009. Na época, foi responsável pelas contratações de Cristiano Ronaldo, Kaká e Benzema. Desde então, o time merengue conquistou seis títulos da Liga dos Campeões e modernizou o estádio Santiago Bernabéu.

Florentino Pérez foi reeleito presidente do Real Madrid neste último domingo (7). O dirigente recebeu 67% dos votos e superou o candidato da oposição Enrique Riquelme. Pérez, de 79 anos, anunciou a contratação do técnico José Mourinho como o primeiro ato do novo mandato, que vai até 2030.

