Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Diana Quintana é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 08/06/2026 10:44

Rio - A musa do Olimpia, Diana Quintana, abordou os efeitos das redes sociais nos relacionamentos. Na opinião da beldade, as pessoas não devem pautar suas vidas por aquilo que acontece no mundo digital, por mais tentador que seja.

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"Hoje em dia, as pessoas são obcecadas por curtidas, comentários e quem segue quem. Tento não me deixar levar por isso, porque um relacionamento não pode depender do que acontece em uma tela", disse em entrevista ao site "Popular".

A beldade afirmou que não despreza ações que possam ser feitas por meio das plataformas digitais, porém, reforçou a importância de ser segura no relacionamento.

"Não vou competir com ninguém. Se meu parceiro me respeita, não tenho com o que me preocupar. E se alguém quiser ultrapassar limites, a responsabilidade principal sempre recai sobre a pessoa com quem estou", concluiu.