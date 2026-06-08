Seleção brasileira de ginástica rítmica, que conquistou várias medalhas no Pan-Americano - Divulgação / CBG

Seleção brasileira de ginástica rítmica, que conquistou várias medalhas no Pan-AmericanoDivulgação / CBG

Publicado 08/06/2026 08:49

Rio - A seleção brasileira de ginástica rítmica deu um show e encerrou a disputa do Pan-Americano de 2026 em grande estilo, no último domingo (7). Ao todo, foram duas medalhas de ouro nas finais de cada série do conjunto e três títulos no individual por aparelhos.

Comandado por Camila Ferezin, o conjunto formado por Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pírcio, Julia Kurunczi, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves e Sofia Madeira estabeleceu 29.250 pontos na final das cinco bolas e assegurou o primeiro lugar. A nota é a maior no mundo na atual temporada.

Na série mista, com três arcos e dois pares de maças, mais um ouro - a equipe somou 28.900 pontos.

Nas finais individuais, o Brasil conquistou oito medalhas, sendo três de ouro. No arco, Geovanna Santos ganhou com 28.950 pontos, em dobradinha com Bárbara Domingos, prata com 28.600. Na fita, Geovanna Santos também ficou no lugar mais alto do pódio, com 28.400 pontos. Bárbara Domingos, que somou 28.250, levou o bronze.

Por outro lado, nas maças, Bárbara Domingos cravou 29.000 pontos e ganhou o ouro. Maria Eduarda Alexandre ficou com a prata, com 28.600. Já na bola, Maria Eduarda Alexandre foi prata, com 26.700, e, Bárbara Domingos, bronze, com 26.600.