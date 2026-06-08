Seleção brasileira de ginástica rítmica, que conquistou várias medalhas no Pan-AmericanoDivulgação / CBG
Brasil fecha participação no Pan de Ginástica Rítmica com 'chuva de ouros'
Seleção brasileira deu show e brilhou ao longo da competição, no Rio de Janeiro
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