Lucho Acosta veio do FC Dallas, dos Estados UnidosLucas Merçon / Fluminense
"Não o conheço pessoalmente, mas vi alguns vídeos. As pessoas mandam para mim. Acho que ele foi um dos melhores argentinos no Brasil. Vi que ele era canhoto, sempre quis ser canhoto e sempre aprendo vendo vídeos. Vi as coisas que ele fez no campo", disse, ao 'ge'.
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"Vivo isso com muita calma, mas não tem como não olhar para o Maracanã lotado e pensar nos meus filhos, nos meus pais podendo assistir aos jogos. Era o que eu tinha na minha cabeça quando cheguei. Queria um desafio para a minha vida e estou desfrutando. Toda vez que jogo, penso na minha família e no sacrifício que fiz para vir para cá."
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