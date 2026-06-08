Lucho Acosta veio do FC Dallas, dos Estados Unidos - Lucas Merçon / Fluminense

Lucho Acosta veio do FC Dallas, dos Estados UnidosLucas Merçon / Fluminense

Publicado 08/06/2026 09:57

Rio — O meia Lucho Acosta, um dos pilares do Fluminense, revelou que assistiu vídeos do argentino e ídolo tricolor Darío Conca. O jogador destacou as semelhanças no estilo de jogos dos atletas e exaltou a qualidade dele.

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"Não o conheço pessoalmente, mas vi alguns vídeos. As pessoas mandam para mim. Acho que ele foi um dos melhores argentinos no Brasil. Vi que ele era canhoto, sempre quis ser canhoto e sempre aprendo vendo vídeos. Vi as coisas que ele fez no campo", disse, ao 'ge'.



Leia mais: Saiba tudo sobre as seleções favoritas ao título da Copa do Mundo "Não o conheço pessoalmente, mas vi alguns vídeos. As pessoas mandam para mim. Acho que ele foi um dos melhores argentinos no Brasil. Vi que ele era canhoto, sempre quis ser canhoto e sempre aprendo vendo vídeos. Vi as coisas que ele fez no campo", disse, ao 'ge'.

Acosta também destacou que um dos motivos de ter deixado o FC Dallas, dos Estados Unidos, para assinar com a equipe carioca no ano passado foi para viver o ambiente de estádios cheios e desafios esportivos.



"Vivo isso com muita calma, mas não tem como não olhar para o Maracanã lotado e pensar nos meus filhos, nos meus pais podendo assistir aos jogos. Era o que eu tinha na minha cabeça quando cheguei. Queria um desafio para a minha vida e estou desfrutando. Toda vez que jogo, penso na minha família e no sacrifício que fiz para vir para cá."