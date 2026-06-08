Fluminense tenta retorno de Thiago Silva - Lucas Merçon / Fluminense FC

Fluminense tenta retorno de Thiago SilvaLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 08/06/2026 12:41

Rio - Em busca de reforços para a defesa, o Fluminense entrou em contato com o zagueiro Thiago Silva, de 41 anos, que deixou o Porto recentemente. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o Tricolor buscou informações sobre o futuro do veterano.

O defensor deixou o clube português e ainda não definiu se irá continuar atuando ou encerrar a carreira. O movimento do Fluminense é para tentar convencer Thiago Silva a retornar ao clube para disputar a Libertadores.

Thiago Silva deixou o Fluminense no fim do ano passado, depois de sua segunda passagem que durou um ano e meio. O veterano voltou ao futebol europeu para ficar perto da sua família, que mora em Londres.

Além do veterano, o clube das Laranjeiras tenta a contratação de Nino, campeão da Libertadores de 2023, que atua pelo Zenit, da Rússia. O Fluminense tenta chegar a um acordo com o clube.