Brasileirão foi paralisado em 31 de maio para a disputa da Copa do Mundo - Rafael Ribeiro/CBF

Brasileirão foi paralisado em 31 de maio para a disputa da Copa do MundoRafael Ribeiro/CBF

Publicado 08/06/2026 17:36 | Atualizado 08/06/2026 17:41

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) planeja mudanças na tabela do Campeonato Brasileiro para ajustar os compromissos de Vasco e Botafogo na retomada do futebol nacional. As possíveis alterações foram reveladas pelo presidente do Vitória, Fábio Mota, em entrevistas aos canais "Resenha do Leão 1899" e "Canto Rubro-Negro".



A principal mudança envolve o confronto entre Vitória e Vasco, pela 19ª rodada do Brasileirão. Inicialmente marcado para 22 de julho, o duelo pode ser antecipado para o dia 17, no Barradão, mesmo antes do encerramento oficial da Copa do Mundo. A alteração é considerada necessária porque o Cruz-Maltino tem compromisso pelos playoffs da Copa Sul-Americana justamente no dia 22.



Com a eventual antecipação, a CBF ganharia uma data livre para encaixar o duelo atrasado entre Botafogo e Vitória, válido pela quarta rodada da Série A. Atualmente, o Alvinegro enfrentaria o Santos em 22 de julho, mas o clube paulista também disputará os playoffs da Sul-Americana.

A expectativa da diretoria do clube baiano é que a partida entre Botafogo e Santos siga o mesmo modelo do Vasco e seja adiantada para o dia 17 de julho, tornando-se o primeiro compromisso de ambas as equipes no período.



As modificações de datas ainda não foram oficializadas pela CBF. As definições dependem de acertos finais com os clubes envolvidos e com a emissora detentora dos direitos de transmissão do torneio.