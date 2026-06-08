Maracanã iniciou processo de recuperação do gramado após showDivulgação/Maracanã
Maracanã inicia processo de recuperação do gramado após show
Campo recebeu limpezas, cortes e adubação
De olho em Kaiki Bruno, Flamengo monitora negociação do Cruzeiro por lateral-esquerdo
Clube mineiro está próximo de Gabriel Rojas, do Racing (ARG), e pode facilitar a vida do Rubro-Negro; entenda
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Provável titular, Danilo sofreu com três lesões nas últimas Copas do Mundo
Lateral da seleção brasileira tem histórico de mais ausências que jogos no torneio
Ex-treinador de Fluminense e Flamengo será comentarista do SBT na Copa do Mundo
Ex-técnico foi comentarista entre 2017 e 2020 na Globo
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