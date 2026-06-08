Maracanã iniciou processo de recuperação do gramado após show - Divulgação/Maracanã

Maracanã iniciou processo de recuperação do gramado após showDivulgação/Maracanã

Publicado 08/06/2026 14:30 | Atualizado 08/06/2026 14:34

Rio - Após o show do último fim de semana, o Maracanã iniciou nesta segunda-feira (8) o processo de recuperação do gramado. O campo voltou à rotina com a manutenção diária e recebeu processos de limpezas de resíduos com ímã, cortes verticais e helicoidais, além de adubação.

A rotina de cuidados com o gramado do Maracanã faz parte do cronograma diário por um padrão de qualidade realizado pela Greenleaf Gramados, a empresa que faz a manutenção do campo. O objetivo é preservar as condições ideais do campo para garantir segurança e uma melhor experiência aos atletas.

O Maracanã foi o palco do "Maior Encontro do Samba", no último sábado (6), e recebeu mais de 65 mil pessoas. Pela primeira vez, Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho se reuniram em um mesmo palco para um show. O evento ainda contou com participações especiais de Martinho da Vila e Arlindinho Cruz.

No último dia 31, o Maracanã também foi palco do último amistoso do Brasil antes do embarque para os Estados Unidos. Na ocasião, a seleção brasileira goleou o Panamá por 6 a 2 e se despediu em grande estilo para buscar o hexacampeonato mundial.