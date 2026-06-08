José Boto conversa com Luis Eduardo Baptista, o BAP, presidente do Flamengo - Instagram José Boto

José Boto conversa com Luis Eduardo Baptista, o BAP, presidente do FlamengoInstagram José Boto

Publicado 08/06/2026 13:22

O Flamengo segue observando o mercado para atender às necessidades do técnico Leonardo Jardim e reforçar seu elenco para o segundo semestre, mas pode ter que resolver novos problemas decorrentes da saída de alguns jogadores do elenco principal.



O Santos, que estuda vender até quatro jogadores, se prepara para fazer proposta a Ayrton Lucas, lateral-esquerdo muito questionado pela torcida rubro-negra.



Caso a equipe da Vila Belmiro seja bem-sucedida na investida, o Flamengo terá que se preocupar em encontrar um substituto para o atleta.

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E o alvo pode vir da França.



Abner, lateral-esquerdo do Lyon, é o jogador mais bem avaliado pelo Flamengo em caso de saída de Ayrton Lucas. E o alvo pode vir da França.Abner, lateral-esquerdo do Lyon, é o jogador mais bem avaliado pelo Flamengo em caso de saída de Ayrton Lucas.

Brazil's defender #16 Abner and Peru's defender #17 Luis Advincula fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Brazil and Peru at the Mane Garrincha stadium in Brasilia on October 15, 2024. NELSON ALMEIDA/AFP



Estima-se que sejam necessários cerca de 8,5 milhões de euros para tirar Abner do Lyon.



Mas não é só Ayrton Lucas que pode estar de malas prontas.



Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Jorge Carrascal também podem fazer parte da barca.



Com boas oportunidades desde a chegada de Leonardo Jardim, Luiz é pretendido por clubes como São Paulo, Cruzeiro e o próprio Santos, e pode deixar o Flamengo em busca de um protagonismo maior em outro time.



Servindo à seleção colombiana na Copa do Mundo, Jorge Carrascal, que em 2026 acumulou três expulsões e sem ter um encaixe adequado na equipe, é mais um jogador que pode deixar o clube.



O Fla, que já recusou uma proposta de 20 milhões de euros do Olympique de Marselha, pode facilitar a saída do jogador em caso de valorização na competição da Fifa. Estima-se que sejam necessários cerca de 8,5 milhões de euros para tirar Abner do Lyon.Mas não é só Ayrton Lucas que pode estar de malas prontas.Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Jorge Carrascal também podem fazer parte da barca.Com boas oportunidades desde a chegada de Leonardo Jardim, Luiz é pretendido por clubes como São Paulo, Cruzeiro e o próprio Santos, e pode deixar o Flamengo em busca de um protagonismo maior em outro time.Servindo à seleção colombiana na Copa do Mundo, Jorge Carrascal, que em 2026 acumulou três expulsões e sem ter um encaixe adequado na equipe, é mais um jogador que pode deixar o clube.O Fla, que já recusou uma proposta de 20 milhões de euros do Olympique de Marselha, pode facilitar a saída do jogador em caso de valorização na competição da Fifa.

Veja mais: Primeiro reforço chegando no Mengão



Já o Corinthians mira Everton Cebolinha. Em fim de contrato com o Mengão, Everton tem contrato apenas até dezembro deste ano, e o Timão espera poder contar com o ponta para reforçar seu elenco no segundo semestre.



Entretanto, o Corinthians sabe que precisará contar com a boa vontade do Flamengo em liberar o jogador sem custos.



Caso se concretizem, o Flamengo precisará agir rápido para repor as saídas e ainda garantir as chegadas dos tão sonhados substitutos de Pedro e Arrascaeta. Já o Corinthians mira Everton Cebolinha. Em fim de contrato com o Mengão, Everton tem contrato apenas até dezembro deste ano, e o Timão espera poder contar com o ponta para reforçar seu elenco no segundo semestre.Entretanto, o Corinthians sabe que precisará contar com a boa vontade do Flamengo em liberar o jogador sem custos.Caso se concretizem, o Flamengo precisará agir rápido para repor as saídas e ainda garantir as chegadas dos tão sonhados substitutos de Pedro e Arrascaeta.