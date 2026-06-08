José Boto conversa com Luis Eduardo Baptista, o BAP, presidente do FlamengoInstagram José Boto
O Santos, que estuda vender até quatro jogadores, se prepara para fazer proposta a Ayrton Lucas, lateral-esquerdo muito questionado pela torcida rubro-negra.
Caso a equipe da Vila Belmiro seja bem-sucedida na investida, o Flamengo terá que se preocupar em encontrar um substituto para o atleta.
E o alvo pode vir da França.
Abner, lateral-esquerdo do Lyon, é o jogador mais bem avaliado pelo Flamengo em caso de saída de Ayrton Lucas.
Estima-se que sejam necessários cerca de 8,5 milhões de euros para tirar Abner do Lyon.
Mas não é só Ayrton Lucas que pode estar de malas prontas.
Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Jorge Carrascal também podem fazer parte da barca.
Com boas oportunidades desde a chegada de Leonardo Jardim, Luiz é pretendido por clubes como São Paulo, Cruzeiro e o próprio Santos, e pode deixar o Flamengo em busca de um protagonismo maior em outro time.
Servindo à seleção colombiana na Copa do Mundo, Jorge Carrascal, que em 2026 acumulou três expulsões e sem ter um encaixe adequado na equipe, é mais um jogador que pode deixar o clube.
O Fla, que já recusou uma proposta de 20 milhões de euros do Olympique de Marselha, pode facilitar a saída do jogador em caso de valorização na competição da Fifa.
Já o Corinthians mira Everton Cebolinha. Em fim de contrato com o Mengão, Everton tem contrato apenas até dezembro deste ano, e o Timão espera poder contar com o ponta para reforçar seu elenco no segundo semestre.
Entretanto, o Corinthians sabe que precisará contar com a boa vontade do Flamengo em liberar o jogador sem custos.
Caso se concretizem, o Flamengo precisará agir rápido para repor as saídas e ainda garantir as chegadas dos tão sonhados substitutos de Pedro e Arrascaeta.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.