Bap ao lado de Flavio WillemanGilvan de Souza / CRF
Além dos quatro rubro-negros no Brasil, outros cinco atletas estarão nas seleções do Uruguai, Colômbia e Equador, totalizando uma receita diária ao Flamengo de 497,5 milhões de reais.
Este valor faz o Flamengo receber mais de 100 mil reais por dia a mais que o segundo colocado, o Palmeiras.
Com Léo Pereira, Alex Sandro, Danilo e Lucas Paquetá na seleção brasileira; Arrascaeta, De La Cruz e Varela no Uruguai; Gonzalo Plata no Equador; e Jorge Carrascal na Colômbia, o Flamengo é o clube fora da Europa que mais cedeu jogadores às seleções classificadas para a competição.
Os nove jogadores convocados fizeram o Mengão igualar o recorde do Botafogo, quando cedeu o mesmo número de atletas na Copa do Mundo de 1934.
Com isso, o Flamengo se tornou o 18º clube no mundo a ceder mais jogadores para as seleções que disputarão esta Copa.
Veja abaixo os clubes que mais cederam jogadores à Copa e os valores que os clubes brasileiros receberão:
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