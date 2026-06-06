Bap ao lado de Flavio Willeman - Gilvan de Souza / CRF

Bap ao lado de Flavio WillemanGilvan de Souza / CRF

Publicado 06/06/2026 14:49 | Atualizado 06/06/2026 14:59

O Brasil realizará neste sábado mais um amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, e é justamente a seleção canarinho quem mais tem jogadores do Mengão.



Além dos quatro rubro-negros no Brasil, outros cinco atletas estarão nas seleções do Uruguai, Colômbia e Equador, totalizando uma receita diária ao Flamengo de 497,5 milhões de reais.



Este valor faz o Flamengo receber mais de 100 mil reais por dia a mais que o segundo colocado, o Palmeiras.



Com Léo Pereira, Alex Sandro, Danilo e Lucas Paquetá na seleção brasileira; Arrascaeta, De La Cruz e Varela no Uruguai; Gonzalo Plata no Equador; e Jorge Carrascal na Colômbia, o Flamengo é o clube fora da Europa que mais cedeu jogadores às seleções classificadas para a competição.

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Os nove jogadores convocados fizeram o Mengão igualar o recorde do Botafogo, quando cedeu o mesmo número de atletas na Copa do Mundo de 1934. Os nove jogadores convocados fizeram o Mengão igualar o recorde do Botafogo, quando cedeu o mesmo número de atletas na Copa do Mundo de 1934.

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Com isso, o Flamengo se tornou o 18º clube no mundo a ceder mais jogadores para as seleções que disputarão esta Copa.



Veja abaixo os clubes que mais cederam jogadores à Copa e os valores que os clubes brasileiros receberão: Com isso, o Flamengo se tornou o 18º clube no mundo a ceder mais jogadores para as seleções que disputarão esta Copa.Veja abaixo os clubes que mais cederam jogadores à Copa e os valores que os clubes brasileiros receberão:

Flamengo é o clube com mais jogadores cedidos às seleções classificadas à Copa do Mundo dos Estados Unidos Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Valor estimado que cada clube brasileiro deve receber da Fifa pelos jogadores cedidos às suas seleções:

Flamengo receberá 100 mil por dia a mais do que o Palmeiras durante a Copa do Mundo dos Estados Unidos Canal do YouTube Resenha Rubro Negra