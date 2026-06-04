Emerson Royal foi contratado em julho de 2025 - Gilvan de Souza/Flamengo

Emerson Royal foi contratado em julho de 2025Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 04/06/2026 12:20

Contratado em julho de 2025, Emerson Royal chegou cercado por grande expectativa e com a missão de substituir Wesley, recém vendido para a equipe do Roma, da Itália. Mas o começo não foi como se esperava.



Com muitos erros de passe e de marcação, Royal rapidamente caiu em descrédito junto à torcida rubro-negra, que passou a vaiá-lo em cada jogo. A "perseguição" mereceu até comentários de Filipe Luis em uma de suas coletivas de pós-jogo: "Ele está melhorando bastante. O que me deixou decepcionado hoje foi que parte da torcida o xingou no intervalo por pura mania, por estar na moda", disse o treinador, na ocasião.

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Entretanto, o lateral-direito perseverou e hoje é dono dos melhores números de um lateral-direito no mundo. Com cruzamentos precisos, Emerson Royal já é disparado o melhor da posição neste quesito no Brasileirão e o 2º no mundo. Veja abaixo os números desta temporada do lateral rubro-negro:

Entretanto, o lateral-direito perseverou e hoje é dono dos melhores números de um lateral-direito no mundo. Com cruzamentos precisos, Emerson Royal já é disparado o melhor da posição neste quesito no Brasileirão e o 2º no mundo. Veja abaixo os números desta temporada do lateral rubro-negro:

Com a solidificação dos números, aos poucos, Emerson vai conquistando seu espaço no elenco e conquistando o coração da torcida do Mengão.